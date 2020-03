Os signos mais intensos no amor

De acordo com o zodíaco, existem signos que são emocionalmente mais intensos do que outros, porque eles têm maior capacidade de sentir e simpatizar com pessoas e momentos.

No amor e nas questões sexuais, alguns signos também são mais "à flor da pele" do que outros. São pessoas que não podem ignorar suas emoções e, por vezes, seus impulsos.

Conheça os cinco signos mais intensos do zodíaco:

Câncer

As pessoas deste signo são as únicas porque tudo para eles é pura emoção. O canceriano é sensível e não tem medo de mostrar como realmente é. Apenas tenha cuidado porque geralmente eles levam as coisas muito a sério.

Escorpião

Eles são os mais receptivos quando se trata de sentimentos, contudo, também se deixam dominar por instinto e desejos. O escorpiano gosta da aventura e se entrega a ela, seu único defeito é a impulsividade difícil de controlar.

Peixes

Os piscianos são geralmente muito afetuosos e sempre se preocupam com os outros. Na hora de expressar seus sentimentos eles não têm limites e podem ir até o fim por aquilo que desejam, mesmo que sejam as últimas esperanças.

Capricórnio

É o signo do zodíaco mais intenso na vida e no amor. Capricórnio cuida de cada detalhe para fazer os momentos mais especiais ou significativos. Com o excesso de emoções que armazenam, por vezes saem machucados e não recebem uma reciprocidade à sua altura.

Touro

Eles são teimosos e muito apaixonados. Seu espírito é livre e gosta de experimentar, especialmente no sexo. O único problema é que não conseguem guardar nada para si mesmos e podem ser muito grosseiros com o que dizem ou fazem.