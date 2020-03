Os principais truques de maquiagem para aumentar os olhos

Existem várias técnicas de maquiagem para aumentar os olhos, mas sem dúvida essas são as mais fáceis de criar, tanto de dia quanto de noite. Descubra as técnicas e produtos que você pode usar para destacar sua aparência em algumas etapas.

Sobrancelhas definidas

Primeiro, você deve garantir que suas sobrancelhas estejam limpas e definidas, pois são a moldura do seu rosto e do seu olhar. Com a ajuda de uma pinça, remova os cabelos que saem da estrutura da sobrancelha. Faça-os usando um lápis, preenchendo os espaços e escovando-os para cima.

Tom uniforme

É importante que, antes de aplicar as sombras, verifique se o tom do seu rosto é uniforme. Se você tem olheiras, pode usar um pouco de corretivo, pois os tons escuros sob os olhos os fazem parecer menores.

Cílios longos

Cílios longos e encaracolados fazem o olho parecer mais aberto e maior. Você pode usar uma colher para conseguir esse efeito.

Aplique sombras

Aplique uma tonalidade marrom média na cavidade ocular e misture-a com um pincel, com movimentos de um lado para o outro. Depois aplique uma sombra brilhante na área lacrimal para clarear essa parte do olho.

Aplique também um pouco no arco da sobrancelha. Se você deseja aplicar sombra à pálpebra móvel, escolha as fórmulas com brilho foscos, pois elas refletem a luz e aumentam os olhos.

Delineador

Faça uma linha fina acima da linha dos cílios e aumente levemente a ponta para criar um efeito alongado. Aplique também o delineador na linha dos cílios da pálpebra inferior, concentrando-se na parte externa do olho.

Desta forma, você terá uma forma mais amendoada para um visual sexy. Para o interior dos cílios, use um lápis nude ou bege na pálpebra inferior. Isso serve para abrir os olhos e fazê-los parecer maiores.

Fonte: Nueva Mujer.