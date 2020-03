Ômega 5: seus benefícios e onde encontrá-lo

O ômega 3 é conhecido pelos seus benefícios à saúde e, por isso, é recomendado incluí-lo na dieta diária. “Esse ácido ajuda a manter o coração saudável e protegido contra o derrame”, explica o portal de saúde MedlinePlus. Ele pode ser encontrado na truta, no salmão e na sardinha, bem como nos óleos de canola e linhaça.

E existe o ômega 5, que também pode ser muito benéfico para a saúde. “Conhecido como ácido miristoleico, é menos comum na natureza”, diz a dra. Ashley Koff no portal Sharecare. “Ele é encontrado principalmente no óleo de sementes de plantas do gênero Myristicaceae, sendo a noz-moscada a mais conhecida.”

Segundo o portal Juice Plus, os ácidos graxos ômega 5 e 9 podem ajudar o corpo a responder efetivamente à inflamação e desempenhar um papel na resposta imune. Além disso, o ômega 5 possui propriedades antioxidantes e atrasa o envelhecimento celular.

Como se não bastasse, ele ajuda a regenerar a pele. De acordo com o portal Vitalgrana, o óleo extraído da semente de romã estimula a produção de queratinócitos, o que aumenta a epiderme.

Onde encontrar o ômega 5

Laticínios gordurosos

Óleo de coco

Óleo de semente de romã

Salmão

Leia também

Fonte: Nueva Mujer