Você já deve ter ouvido falar sobre este termo, mas você sabe o que é índice glicêmico?

É um indicador sobre como podemos classificar os alimentos de acordo com a velocidade de digestão e absorção, mensurando seu efeito na glicemia após a refeição, utilizando como referência a glicose ou o pão branco.

Em outras palavras, índice glicêmico é o impacto que determinado alimento causa diretamente na sua saúde!

A maioria dos alimentos tem carboidrato (glicose) na sua composição. O que diferencia um alimento do outro é a quantidade e a velocidade com que esta glicose entra na nossa corrente sanguínea.

Qual o impacto do índice glicêmico na nossa saúde

Quanto mais rápida for a entrada (absorção), mais prejudicial será para nossa saúde.

Isto porque uma grande quantidade de glicose no sangue de forma repentina gera um esforço enorme para o nosso pâncreas produzir muita insulina para colocar toda a glicose para dentro das células.

A glicose não pode ficar na corrente sanguínea por muito tempo e em grandes quantidades, pois é altamente reativa e pró-oxidante, gerando estresse oxidativo quando circula “livre” no sangue.

Desta forma, o organismo tem de dar conta de colocar para dentro das células o mais rápido possível.

Então, quando ingerimos um alimento com ALTO índice glicêmico, estamos desgastando a nossa saúde e a eficiência da resposta glicêmica do nosso organismo.

Se este processo ocorrer muitas vezes ao dia durante anos, pode contribuir para o aparecimento de doenças crônicas como diabetes, obesidade, colesterol alto (hipercolesterolemia), triglicérides alto (hipertrigliceridemia), dentre outras…

Como saber qual alimento tem alto índice glicêmico?

Os alimentos com ALTO índice glicêmico são aqueles que têm açúcar e farinhas refinadas (farinha de trigo branca, amidos e féculas) em sua composição.

Evite alimentos ultraprocessados (salgadinhos, biscoitos, bolos), doces, balas, pães brancos, massas e sobremesas não saudáveis.

O importante é saber o que reduz o índice glicêmico dos alimentos, das preparações ou refeições! Assim, todas as vezes que for escolher um alimento, preparação ou fazer uma receita, saberá como diminuir o impacto na sua glicemia.

Adicione FIBRAS, PROTEÍNA E GORDURA.

Estes nutrientes, quando associados ao carboidrato, lentificam a digestão e, consequentemente, a absorção da glicose.

Portanto, sempre acrescente principalmente fibras às suas preparações ou coma junto com a fonte de carboidrato! Além de diminuir o índice glicêmico, servirá de alimento para as bactérias benéficas do intestino.

+ Tudo que você quer saber sobre signos: características, elementos e mais.

+ Veja quais são as previsões para os signos em 2020 e como aproveitar as oportunidades.

+ Veja as previsões do tarot para o amor para seus próximos três meses.

+ Você sabe qual é o seu ascendente? Saiba tudo aqui.

Carina Muller

[email protected]