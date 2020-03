Games ‘Shadow of the Colossus’ e ‘Sonic Forces’ estão disponíveis gratuitamente na PlayStation Plus 

‘Shadow of the Colossus’, desenvolvido pela Sony Computer Entertainment, e ‘Sonic Forces’, por Sonic Team, são os dois jogos PS Plus (PlayStation Plus) gratuitos do mês de março.

Exclusivo para membro PS Plus, ambos os títulos estão liberados para download até o dia 6 de abril, como revelado pela Sony. Confira detalhes:

Shadow of the Colossus

“Contos falam sobre um reino antigo onde os Colossi andam por terras majestosas. Presos à terra, estas criaturas possuem a chave para o poder místico da ressurreição — um poder que você precisa obter para trazer seu amor de volta à vida. Shadow of the Colossus é uma jornada de tirar o fôlego através de terras antigas para buscar as criaturas gigantes", revela a descrição.

Sonic Forces

“Em Sonic Forces, o malvado Dr. Eggman conquistou muito do mundo com a ajuda de um poderoso e misterioso novo vilão chamado Infinite. Agora, você deve ajudar Sonic e criar um exército para reconquistar o mundo e lutar contra o caos e a destruição”,de acordo com a sinopse.

Com informações da Sony

