Três razões pelas quais suas axilas estão manchadas e como corrigi-las

Há áreas do corpo às quais tendemos a não prestar tanta atenção. As axilas são uma delas. Já aconteceu com muitos de nós, por exemplo, perceber temos manchas escuras estão lá. Como chegaram? Nós nunca notamos, mas agora eles são um problema, mas como corrigir?

Saiba que não tem nada a ver com higiene, o escurecimento dessa área do corpo tem a ver com vários fatores que hoje apresentamos a você para que você possa remediá-los e dizer adeus ao desconforto.

1. Barbear e depilar

Existem várias maneiras de dizer adeus aos pelos das axilas. Barbear e depilar são dois dos mais comuns. No primeiro, a pele da área geralmente fica mais espessa, as lâminas a machucam, causando a mudança de cor. Algo semelhante ocorre com a cera que altera gradualmente o tom das axilas devido a uma modificação da pele que a torna mais espessa. Preste atenção, se sua pele for sensível, é mais provável que você sofra alterações na cor.

Solução

O mais comum é que um mau processo de depilação acaba manchando as axilas. Uma maneira de acabar com o escurecimento que faz você se sentir desconfortável é usar produtos desenvolvidos com ingredientes que ajudam a iluminar a área.

Produtos como o Anti-Breathing Serum Anti-Breathing da NIVEA oferecem benefícios que ajudarão você a recuperar o tom de pele uniforme em sete dias. O segredo?

Possui dez vezes mais vitamina C do que qualquer outro desodorante e óleo de abacate, dois ingredientes que ajudarão a sua pele a recuperar seu tom e a suavidade dessa área delicada.

Você também pode experimentar desodorantes com ingredientes como alcaçuz, uma substância que reduz efetivamente o escurecimento da pele e ajuda a área a recuperar um tom uniforme.

2. Problemas de saúde

Se for esse o caso, pode ser um pouco mais complexo. Os pontos podem ser um sinal de que algo está errado. As axilas escuras podem ser um sintoma da acantose pigmentosa, uma condição que aparece quando a produção de insulina não ocorre regularmente e é um indicador de pré-diabetes. É melhor procurar um especialista para tratá-lo imediatamente.

Solução

O principal é ir ao médico para verificar se sua saúde não está em risco. Faça pequenas mudanças em sua dieta. Uma dieta rica em vegetais e frutas, livre de açúcares refinados, refrigerantes e junk food pode fazer a mudança.

Acumulo de células mortas

Outro fator que pode causar manchas são os resíduos do desodorante que você usa. Embora você cuide da sua higiene e tome banho todos os dias, alguns produtos permanecem na sua pele, causando não apenas manchas, mas também irritação.

Solução

Entre em contato com um dermatologista e veja qual desodorante pode ser o mais indicado para o seu tipo de pele.

Fonte: Nueva Mujer.