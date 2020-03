Onde assistir ao vivo o jogo São Paulo x Santos pelo Campeonato Paulista

View this post on Instagram

NOTA OFICIAL ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ O São Paulo Futebol Clube informa que foi comunicado pela Federação Paulista de Futebol que, por determinação do Ministério da Saúde, todas as partidas marcadas para a capital paulista deverão ser realizadas sem a presença de público, com objetivo de minimizar o avanço da pandemia do novo coronavírus. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A medida é válida já para a partida deste sábado contra o Santos, pelo Paulistão, que será disputada às 19h, no Morumbi, de portões fechados, sem acesso à torcida. A intervenção tem prazo indeterminado. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Os torcedores que adquiriram ingressos para a partida deste sábado, pelo Paulistão, terão direito ao ressarcimento dos valores. O São Paulo trabalha agora para definir os procedimentos operacionais a serem adotados, em atendimento ao regulamento da competição e ao Código de Defesa do Consumidor, que serão comunicados nos próximos dias. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Em relação ao jogo contra o River Plate, pela Copa Libertadores, que estava agendado para a próxima terça-feira (17), e foi adiado pela Conmebol em medida preventiva contra a propagação do novo coronavírus, o São Paulo informa àqueles que adquiriram ingressos antecipadamente que os tickets poderão ser usados na nova data da partida, ainda pendente de definição. Caso não queira usar o ingresso na nova data, o torcedor poderá solicitar o ressarcimento – o procedimento também será informado nos próximos dias.