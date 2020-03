Óculos com cordinhas voltam a ser tendências em 2020; confira alguns modelos

Já viu uma vovozinha usando os óculos com cordinhas? Então, provavelmente o uso das cordinhas para ela seja uma comodidade, ou seja, uma maneira de não perder os óculos ou simplesmente deixá-los cair. Só que para a geração atual ele é tendência cool.

Acredita-se que os óculos com cordinhas tenham surgido há 70 anos. No entanto, como vivemos em uma época incrível da moda, na qual podemos usar com tranquilidade tendências de outras épocas, ele volta com tudo.

Aqui estão alguns modelos estilosos:

.

.

.

.

.

.

.

.