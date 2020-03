Mais de 13 milhões de brasileiros foram vítimas de golpes pelo WhatsApp só no mês passado, por meio de link maliciosos, de acordo com informações divulgadas pelo dfndr lab.

O levantamento, realizado pelo laboratório especializado em segurança digital da PSafe, confirma um aumento significativo de fraudes compartilhados pelo app de mensagens.

No estudo, foi constatado também que houve um aumento no compartilhamento de notícias falsas pela plataforma. Quando comparado com o mês de janeiro, fake news registrou um salto de 171%, saindo de 33,8 mil para 91,7 mil. Em meio ao coronavírus, saúde foi a temática mais usada nas notícias falsas do período.

Clonagem do app

Ainda de acordo com o levantamento, o ataque de clonagem de WhatsApp também registrou um aumento de 264%, saltando de 198 mil para 722 mil casos, segundo projeção do laboratório.

“É o maior registro mensal do golpe desde o início do seu monitoramento pelo laboratório, em janeiro de 2019”, informou no comunicado.

Com informações da PSafe

