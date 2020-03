WhatsApp prioriza desenvolvimento de novo recurso para os usuários da plataforma

O aplicativo de mensagens WhatsApp prioriza, neste momento, o desenvolvimento de um novo recurso para os usuários da plataforma.

Como revelado pelo site especializado WABetaInfo, o 'WhatsApp Payments' é o próximo recurso que será lançado para os sistemas Android e iOS.

"Os pagamentos serão uma das melhores características do app", revelou o portal. No entanto, ainda não existe data prevista para o lançamento. Confira:

"WhatsApp Payments" is their first priority.

They have a separate team that works on payments EVERY DAY.

Payments will be one of the best features. https://t.co/9IHLiVvP46

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 12, 2020