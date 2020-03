Vulnerabilidade crítica no Windows ainda não foi corrigida

Uma vulnerabilidade crítica no SMBv3 do sistema operativo Windows ainda não foi corrigida, de acordo com informações divulgadas pela ESET.

Como revelado, a Microsoft lançou um pacote de atualizações que será enviado mensalmente. Desta vez, o pacote corrigiu 117 vulnerabilidades, das quais 25 foram classificadas como críticas.

No entanto, no mesmo dia, foram vazadas informações, sobre a existência de uma vulnerabilidade crítica (CVE-2020-0796) que pode ser explorada por um malware com características de worm, que não foi corrigida no último pacote de atualizações e que afeta o protocolo de comunicação de rede SMB 3.1.1.

Solução temporária

Como revelado pela Microsoft em comunicado, a sugestão para estar protegido, pelo menos até o lançamento do patch correspondente, é desativar a compactação para impedir que um atacante não autenticado explore a vulnerabilidade no Servidores SMBv3.

Com informações da ESET

