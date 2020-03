Tecnologia: Samsung anuncia novo Galaxy Buds+ no Brasil

A Samsung anunciou nesta semana a chegada do novo Galaxy Buds+ ao Brasil. Como revelado, o aparelho chega com som de alta definição, clareza de áudio em chamadas e bateria de longa duração.

Com conectividade via Bluetooth 5.0 e compatibilidade com os sistemas operacionais Android e iOS, o Galaxy Buds+ apresenta arquitetura de áudio aprimorada, potencializada pela AKG.

Divulgação

“Com dois alto-falantes, os novos fones de ouvido são capazes de gerar sons graves e agudos em alta definição e com o exato equilíbrio. E, pensando também na clareza de voz durante chamadas, conta com três microfones, sendo um interno e dois externos, para melhor captação da voz e separação de ruídos do som ambiente”, revelou.

Preço e disponibilidade: O Galaxy Buds+ já está disponível no Brasil em três versões de cores (branco, preto e azul) e com preço sugerido de R$ 999,00.

Com informações da Samsung

LEIA TAMBÉM: