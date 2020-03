Tecnologia: Samsung apresenta os novos aparelhos Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra no Brasil

A Samsung anunciou oficialmente nesta quinta-feira (11) a chegada dos novos smartphones Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra no Brasil. Em comunicado, a empresa revelou detalhes da nova linha. Confira:

Câmera

Alta resolução: Os sensores principais de 108 MP (S20 Ultra) e 64 MP (S20 e S20+) garantem imagens realistas. Para aumentar ainda mais o nível de detalhamento dos registros, o Galaxy S20 Ultra conta ainda com a tecnologia nona-binning, que combina nove pixels em um no nível do sensor, aumentando em até três vezes a quantidade de luz capturada. Especificações das câmeras:

Sequência: Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra / Divulgação

Space Zoom: O Space Zoom do Galaxy S20 Ultra tem alcance de até 100x, com uma afinada combinação entre Zoom Óptico Híbrido e Zoom de Super Resolução para manter a qualidade da imagem.

Nos modelos Galaxy S20 e Galaxy S20+, o Space Zoom aumenta o alcance da câmera em até 30x, utilizando processamento de múltiplas imagens alimentado por inteligência artificial para reduzir a perda de qualidade em altos níveis de zoom.

Single Take: Com o Single Take, os novos Galaxy S20 proporcionam diversas alternativas de imagens. Para isso, basta acionar o modo e capturar até dez segundos. Na sequência, um pacote de imagens estará disponível na galeria, com recortes em diferentes ângulos, efeitos e até mesmo conteúdo com o recurso timelapse. A Inteligência Artificial, por sua vez, ainda recomendará quais são as melhores imagens capturadas com os diferentes sensores.

Câmera Noturna: O modo Câmera Noturna reduz o desfoque de movimento em registros feitos durante a noite ou em situação de baixa luminosidade, sendo alimentado por tecnologia de processamento de várias imagens e pela composição multi-ISO.

O smartphone que vai revolucionar a fotografia está chegando bem acompanhado. Compre o #GalaxyS20 na pré-venda e ganhe um Galaxy Watch Active 2. https://t.co/9oGzVInXfC pic.twitter.com/0c3IInFUEO — Samsung Brasil (@SamsungBrasil) March 12, 2020

8K e Superestabilizador: Os novos Galaxy S20 permitem que o usuário grave imagens com resolução 8K e ainda possibilita armazenar quadros de vídeos como fotos de alta resolução em 33 MP.

Com o recurso Superestabilizador utilizando Inteligência Artificial, ainda é possível analisar os movimentos da câmera e evitar tremores durante a gravação, proporcionando imagens suaves.

O ápice do entretenimento

Além do conjunto de câmeras, a Samsung teve como foco o desenvolvimento de recursos que permitam que os usuários desfrutem ao máximo de seu smartphone nos momentos de lazer.

Música: Com a nova integração entre Bixby e Spotify, a assistente virtual da Samsung é capaz de criar playlists baseadas na rotina do usuário. Já o recurso Music Share estende a conexão Bluetooth a um alto-falante ou aparelho de som no carro.

Jogos: Os novos modelos da linha Galaxy S20 potencializam a experiência de jogo em um smartphone, com gráficos excelentes, processador de alto desempenho, áudio imersivo e soluções idealizadas especialmente para o público gamer. A tela de 120Hz proporciona gráficos suaves e detalhados, enquanto o processador rápido de 12 GB ou 16 GB de RAM (S20 Ultra) assegura que não haja interrupções durante o jogo. O áudio, otimizado pela AKG, e o recurso game booster, que trabalha em segundo plano para otimizar as configurações ao desempenho máximo, complementam a experiência.

Divulgação

Google Duo: Em parceria com o Google, a Samsung disponibilizou diretamente no discador dos novos Galaxy S20 um ícone para iniciar chamadas de vídeo com o Google Duo. Compatível com diversos sistemas operacionais, o recurso permite que até oito pessoas conversem simultaneamente.

YouTube: Samsung e YouTube selaram acordo para que os vídeos gravados em 8K sejam enviados diretamente para a plataforma, tornando o processo de upload mais ágil e simples.

Ecossistema Galaxy

Os novos Galaxy são parte do Ecossistema Galaxy, apresentando fácil sincronização a outros dispositivos, como smartwatches, tablets e produtos da linha Galaxy Buds.

Os smartphones são equipados com os aplicativos e serviços da Samsung, incluindo Bixby, Samsung Pay, SmartThings e Samsung Health.

Armazenamento, bateria e segurança

Os novos Galaxy S20 foram projetados com grande capacidade de armazenamento (128 GB para o S20; 128 GB para o Galaxy S20+ e 128 GB e 512 GB para o Galaxy S20 Ultra). Já as baterias de 4000 mAh (S20), 4500 mAh (S20+) e 5000 mAh (S20 Ultra) garantem longas horas de uso.

O Galaxy S20 ainda é protegido pela plataforma Samsung Knox e possui um novo processador, chamado Guardian Chip, para prevenção contra ataques baseados em hardware.

Divulgação

Preço e disponibilidade

Os novos Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra estarão disponíveis para pré-venda entre os dias 12 de março e 02 de abril de 2020. A venda oficial terá início no dia 03 de abril. Confira valores:

S20 – Cloud Pink, Cloud Blue e Cosmic Gray – 128GB | 8GB RAM – R$ 5.499

S20+ – Cloud Blue, Cosmic Gray e Cosmic Black – 128GB | 8GB RAM – R$ 5.999

S20 Ultra – Cosmic Black – 128GB | 12GB RAM – R$ 7.999

S20 Ultra – Cosmic Gray e Cosmic Black -512GB | 16GB RAM – R$ 8.499

Com informações da Samsung

LEIA TAMBÉM: