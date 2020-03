As principais dicas para planejar uma viagem de sucesso

Viajar é o sonho de muitas pessoas e para que o desejo se concretize com sucesso, saber planejar uma viagem é essencial. É por meio de uma boa programação que você conquistará momentos inesquecíveis e não terá problemas de última hora.

“Obviamente é quase impossível tirar os pés de casa sem pelo menos algum nível de planejamento. É preciso escolher as datas, reservar as passagens, escolher o hotel e normalmente a fase de planejamento acaba por aí”, explica Bárbara Gonçalves, CEO da Uau pelo mundo.

Mas a especialista alerta que o planejamento não acaba nesta etapa. “Existe muito mais a planejar além do básico e essa pode ser a diferença entre a viagem dos sonhos e um pesadelo de viagem”, explica. Então como você pode planejar a sua viagem para que ela seja um sucesso?

Entenda a complexidade do seu destino

Bárbara alerta que todo destino tem suas particularidades. “Por exemplo, se você for viajar para uma cidade praiana para ficar em um Resort All Inclusive, o nível de planejamento é quase zero, mas se você for para o Walt Disney World, em Orlando, você precisará de um planejamento extensivo”, enfatiza.

Ela recomenda fazer um roteiro “day by day”. “Liste os dias que você terá no destino e determine quais serão as principais atividades, atrações e pontos turísticos de cada dia. Esse passo é muito importante para determinar quais itens você precisará pesquisar no próximo passo”.

Pesquise detalhadamente cada ponto turístico

Já pensou em ir em um ponto turístico e não gostar? É por isso que pesquisar bem sobre cada é essencial. “A internet está repleta de informação sobre todos os cantos do mundo. Tire tempo para ler relatos de outros viajantes, blogs de especialistas além de começar a seguir páginas nas redes sociais sobre o destino escolhido”.

A especialista ainda deixa um alerta: “Tome cuidado! Verifique as informações coletadas e não acredite em tudo que lê na internet. Dê preferência a profissionais especializados e páginas que possuam autoridade para falar sobre o assunto”.

Defina seu roteiro diário

Ela explica que após criar o roteiro é essencial determinar o seu passo a passo de cada dia. “Horário de saída do hotel, local e horário do almoço, qual o meio de transporte disponível e como aproveitaram cada uma das atividades que você determinou. Revise cada passo do seu roteiro junto com as pessoas que viajarão com você”.

Caso seja necessário, procure um especialista

Muitas pessoas não têm tempo para planejar cada detalhe do roteiro. Por isso, Barbara explica que nesse caso contratar um profissional pode ser uma boa ideia. “Principalmente quando o destino é complexo, como a Disney, estes profissionais podem ser extremamente úteis para lhe dar uma assistência antes, durante e depois da sua viagem”, finaliza.

