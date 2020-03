Função ‘chat secreto’ do app Telegram conta com recurso de ’mensagens autodestrutivas’

Concorrente direto do WhatsApp, o aplicativo de mensagens Telegram tem se destacado entre os usuários. Entre os motivos, a plataforma conta com recursos que ainda não estão disponíveis no app de Mark Zuckerberg.

Sucesso entre os usuários do app, o recurso chat secreto é voltando para conversas totalmente reservadas. Como revelado pelo blog do Telegram, "os chats secretos são destinados a pessoas que querem mais sigilo do que a pessoa comum".

Getty Images

Todas as mensagens nesta modalidade usam criptografia de ponta a ponta. Além disso, as mensagens não podem ser encaminhadas para outros usuários.

"E quando você apagar as mensagens do seu lado da conversa, o aplicativo do outro lado do chat secreto será solicitado a apagá-las também", explica. Confira como iniciar:

iOS: Inicie uma nova mensagem (toque no ícone no canto superior direito em Chats). E então em “Novo Chat Secreto”.

Inicie uma nova mensagem (toque no ícone no canto superior direito em Chats). E então em “Novo Chat Secreto”. Android: Deslize para a direita para abrir o menu e então em “Novo chat secreto”.

Mensagens autodestrutivas

Outro recurso, o Timer de Autodestruição está disponível para todas as mensagens em Chats Secretos e para mídias em chats privados.

Para definir o timer, basta tocar no ícone de relógio (na caixa de texto no iOS, ou na barra superior no Android) e configurar o limite de tempo desejado.

Com informações do Telegram

