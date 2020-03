Falso aplicativo para Android de detecção de coronavírus é removido da Play Store

Um aplicativo para o sistema Android, lançado no início deste mês, foi removido da Play Store por emitir 'alegações enganosas'. Conforme revelado pela ESET, o app afirmava que seria capaz de detectar e acompanhar as infecções por COVID-19 (coronavírus).

Chamado de AC19, o aplicativo foi divulgado pelo governo iraniano que, por meio de uma mensagem de texto, orientava a população a fazer o download na loja do Google.

Spying concerns raised over Iran's official COVID-19 detection app https://t.co/c3XqhFSQtF — ZDNet (@ZDNet) March 10, 2020

No entanto, de acordo com o site especializado ZDNet, diversos usuários acusaram o país de ter se aproveitado do surto da doença para coletar informações pessoais da população.

Conforme pessoas ligadas às políticas de uso da loja de apps, o AC19 coletava informações de localização geográfica e número de telefone de quem fazia o download.

