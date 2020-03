Dicas para você conquistar uma decoração com inspiração no estilo japonês

Minimalista e cheia de sutilezas, a decoração em estilo japonês pode proporcionar uma elegância para a sua casa.

Não por acaso, ela é fonte de inspiração para decoradores do mundo todo que apostam nesse estilo para oferecer modernidade e harmonia para os ambientes.

Algumas dicas para você conquistar esse tipo de decoração são:

Mesa baixa e discreta na sala

O estilo japonês privilegia os espaços livres. Além disso, os elementos são discretos e dispensam ostentação. Diante disso, é interessante investir em uma mesa baixa e discreta para a sala.

Portas de correr

As portas de correr são muito comuns no Japão. Elas permitem muito mais espaço para os ambientes e contam com uma estética muito clássica deste estilo de decoração.

Preto, branco e marrom

No estilo japonês, que como já mencionamos é discreto, as cores clássicas para a decoração são: preto, marrom e branco. Não há contraste com outras cores, pois isso pode quebrar o estilo.

Itens decorativos japoneses

Uma maneira de dar um toque especial para a sua decoração é colocar itens japoneses, por exemplo, algumas louças variadas, estátuas etc.

Cerejeira japonesa

Por fim, você ainda pode colocar algumas cerejeiras japonesas, que é o símbolo da cultura oriental.

