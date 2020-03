Cabelo: Selena Gomez traz de volta penteado dos anos 90

Nos anos 90, Jennifer Aniston foi responsável por popularizar o penteado chamado “Rachel”, em homenagem à sua personagem na série Friends. Agora, Selena Gomez reviveu a tendência.

Reprodução/Instagram

“Rachel” é o penteado perfeito para cabelos finos, pois dá volume e cria a aparência de abundância sem parecer exagerado.

O primeiro passo é fazer um corte de cabelo médio com camadas que chegam na altura dos ombros. Em seguida,é preciso modelar as mechas com um secador e uma escova redonda, penteando a ponta dos fios para dentro.

O cabelo de Selena Gomez

Para dar uma personalizada, Selena escolheu uma franja para enquadrar o rosto e definir as maçãs do rosto. Se você, como a famosa, tem o rosto redondo, pode copiar o estilo.

Reprodução/Instagram

Se o seu rosto for alongado como o de Jennifer Aniston, você pode deixar o cabelo sem franja para que as camadas ajudem a definir a sua mandíbula.

Fonte: Nueva Mujer