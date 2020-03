Aérea LATAM reduz voos internacionais em aproximadamente 30% devido à baixa demanda e restrições de viagens

View this post on Instagram

Existem mais de 9 mil unidades da família A320 pelo mundo e 244 pertencem à frota da LATAM ✈ . Existen más de 9 mil unidades de la familia A320 por el mundo y 244 pertenecen a la flota de LATAM ✈ . There are over 9,000 aircraft from the A320 family around the world and 244 are part of LATAM’s fleet ✈ . 📷 @diwilliam . #Airbus #A320 #Airplane #Avgeek #AviationLovers #Spotter #VamosLATAM #SomosLATAM #LATAMGram #WeAreLATAM #LATAM #LATAMAirlines