5 dicas para uma pequena empresa começar a promover o negócio na internet

Mensalmente, o Google conta com 100 bilhões de pesquisas. Isso significa que os usuários querem encontrar informações e soluções para os seus problemas. É provável que muitas dessas buscam possam estar procurando por um produto ou serviço. Diante disso, pequenas empresas podem começar promover o negócio na internet para aumentar suas vendas.

Liliam Leal, especialista em Marketing Digital e Social Selling, explica que uma das vantagens da internet é que há muitos canais que podem ser trabalhados na divulgação.

“Independentemente do seu tamanho, o segredo está em começar a usar as redes sociais e fazer disso uma rotina na sua empresa, pois já não temos a escolha se devemos ou não usar, se não usar seu concorrente com certeza o fará. A questão é como fazer isso bem”, enfatiza.

Algumas dicas para começar promover o negócio na internet que a especialista recomenda são:

1. Escolha o canal

Há muitas opções atualmente, mas Liliam recomenda que o empreendedor saiba exatamente onde seu público está. “Para sua empresa que está começando, pode ficar muito desgastante começar a usar todas”, explica.

E continua “eu recomendo que você escolha um canal e uma rede social. Faça bem, comece a ter engajamento (envolvimento dos usuários) e só depois parta para outra rede social, pois pior que não estar em todos os canais é estar e não ser ativo. Isso pode prejudicar a imagem da sua empresa. Escolha se vai começar pelo Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin, Tiktok, Pinterest”.

2. Marketing Profissional

“Ou você se posiciona ou seu concorrente o fará!”, alerta a especialista. Ela explica que o posicionamento é um pilar importante do marketing profissional. “Ele gera diferenciação e a conexão de valor com seu possível novo cliente. Investir no seu posicionamento te ajudará a influenciar pessoas a comprarem seus produtos ou serviços online. Hoje vivemos a era de pessoas compram pessoas, compram sua empatia, sua competência e sua influência em divulgar o que sua empresa oferece”.

3. Localize as pessoas certas

“Não é todo mundo que vai se interessar pelo seu produto ou serviço”, comenta a especialista. Diante disso, ela recomenda que sua empresa de conecta com seu público na frequência máxima. “Cuidado com a comunicação. Ela precisa ser clara, sem interferências e sem propaganda demais. Como você já escolheu a rede social ou as redes onde seu público está, agora você precisa focar em que seu conteúdo chegue até seu público”.

4. Interaja com postagens

O ideal, de acordo com Liliam, é que as publicações sejam desenvolvidas diariamente. “Comece com uma publicação ao dia no feed e vá aumentando a interação nos stories (caso use o Instagram). Uma regrinha básica é aplicar o princípio de pareto `80/20`. Isso quer dizer que 80% das suas publicações não devem ter o foco explícito de venda, devem ser publicações com informações relevantes. E então 20% das suas publicações com foco em vendas, promoções”, recomenda.

Ela ainda indica utilizar uma boa chamada de ação, ou seja, deixe claro qual é a ação que você espera dos usuários. “Exemplo: se você quer aumentar as visitas do seu site no texto da sua publicação, precisa fazer essa chamada incluindo o endereço do site na publicação. Se você quer que os usuários te chamem no Whatsapp, forneça o número; se você quer comentários, faça uma pergunta”.

5. Cultive relacionamentos

Por fim, a especialista explica que as redes sociais foram criadas para relacionamentos, não para venda. “Sua empresa precisa primeiro agregar valor para seu público, interagir, nutrir sua audiência com conteúdo relevante e, então, a venda será uma consequência. Afinal, quem quer resultados se posiciona”, finaliza.

