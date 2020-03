Volkswagen revela detalhes do novo SUV compacto totalmente elétrico

A Volkswagen revelou recentemente detalhes do novo SUV compacto totalmente elétrico que será produzido pela marca.

Como revelado pela empresa, o novo ID.4 será lançado este ano e terá autonomia de quase 500 km. O modelo inicialmente terá tração traseira, enquanto uma versão com tração integral será adicionada ao portfólio posteriormente.

“O cockpit totalmente digital do SUV com emissão zero foi claramente estruturado. Ele é operado primariamente através de superfícies de toque e um controle por voz intuitivo e inteligente”, explicou.

Divulgação/Volkswagen

"Uma aliança entre um motor movido a eletricidade que gera 100 kW (136 cv) e um motor V6 turboalimentado a gasolina (TSI) com uma potência de 250 kW (340 cv) leva uma uma combinação de 340 kW (462 cv) e um binário máximo de 700Nm", detalha.

A capacidade da bateria do Touareg R, com uma velocidade máxima de 140 km / h no E-MODE (propulsão elétrica), foi concebida para a maior parte das distâncias de deslocamento das mídias de entretenimento que podem ser cobertas com zero.

Ainda de acordo com as informações da Volkswagen, o novo SUV compacto elétrico será produzido e vendido na Europa, na China e nos EUA.



Com informações Volkswagen

