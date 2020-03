Tecnologia: novo Samsung Galaxy Z Flip estará à venda no Brasil a partir desta quarta-feira

A Samsung inicia, nesta quarta-feira (11), as vendas oficiais do novo smartphone Galaxy Z Flip no Brasil, como revelado pela empresa em comunicado.

O segundo aparelho com tela dobrável lançado pela marca estará disponível em 12 lojas da marca nas cidades de São Paulo, Campinas, Curitiba, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

Ainda segundo o texto, o modelo dobrável também estará disponível na loja online da Samsung em versões ultravioleta e preto, com preço sugerido de R$ 8.999,00.

“Com design compacto, o Galaxy Z Flip oferece novas possibilidades de experiência ao usuário por meio de sua tela dobrável. Quando fechado, o smartphone cabe na palma da mão, podendo facilmente ser guardado no bolso sem ocupar grande espaço”, revelou.

Ainda de acordo com a fabricante, quando totalmente aberto, um display de 6,7 polegadas é revelado, possibilitando mais espaço de tela para as funções do dia a dia.

Com informações da Samsung

LEIA TAMBÉM: