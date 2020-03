As peças coringas que não podem faltar no guarda-roupa

Para quem ainda está trabalhando na criação do próprio estilo, conhecer algumas peças que não podem faltar no guarda-roupa é uma boa ideia.

Afinal, são peças coringas e que permitem desenvolver diversos looks interessantes com muita facilidade. Algumas delas são:

Camisa branca

A camisa branca pode ser usada com jeans, bermuda, saia longa etc. Sua versatilidade é o que faz com que ela seja uma peça essencial.

.

Jaqueta jeans

Ela fica linda com calça, vestido, bermuda. Invista e você verá que ela será sua aliada no dia a dia.

.

Calça preta

Queridinha de quase todas nós, a calça preta combina com tudo. Ela é perfeita para compor um look de última hora ou algo mais elaborado.

.

Cardigan

Investir em um cardigan sem estampa e com cor neutra é uma aposta de sucesso. Ele é perfeito para trabalhar ou até mesmo sair com as amigas ou para um encontro. Com um jeans, ele fica perfeito.

.

Saia longa

Você pode usá-la para trabalhar ou para se divertir. Ela é versátil e simples para compor look. Temos certeza de que você não se arrependerá tê-la como peça coringa.

.

O que achou das peças coringas que não podem faltar no guarda-roupa? Caso tenha curtido, leia também: