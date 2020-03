Os signos que acham que não precisam dar satisfação para ninguém

Enquanto muitos falamos que não devemos satisfação a ninguém – e no fundo sempre terminamos justificando nossas ações – alguns signos realmente não se importam em explicar suas decisões para os outros.

Confira quais são:

Áries

O ariano é caracterizado pelo desejo e pela ação. Portanto, ele irá fazer o que quiser, mesmo sabendo que pode ferir alguém ou se arrepender depois. Além disso, este signo pode ser um pouco teimoso, decidindo tomar exatamente aquelas atitudes que foram “avisados” para não fazer.

Leão

O leonino é motivado pela autodescoberta e isso faz com que ele decida tomar suas atitudes levando em conta apenas o que sente e acha correto. Ele pode até se sentir melhor quando obtém a aprovação das pessoas ao redor, mas não costuma comprometer seus objetivos por medo de ser julgado.

Aquário

As características de independência, liberdade e vontade de romper com o que é tradicional, fazem do aquariano um signo que pode ser bastante revolucionário e pouco preocupado em dar satisfações. Para ele, se justificar é um tipo de apego que não tem a ver com sua personalidade.

Sagitário

O sagitariano gosta de viver e expressar aquilo que acha cabível aos demais. Ele é independente, gosta de agir, seguir em frente e não perder tempo se explicando, especialmente se aquilo já passou. Ele confia em suas decisões e raramente precisa se sentir validado.