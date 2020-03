Novo recurso liberado pelo WhatsApp facilita vida dos usuários

Uma nova melhoria liberada pelo aplicativo de mensagens WhatsApp deve facilitar a vida dos usuários da plataforma.

Com o último update, foram liberados filtros de busca (fotos, GIFs, links, vídeos, documentos e áudio) atualizados no app.

A novidade está disponível na versão do aplicativo de mensagens instantâneas para o sistema operacional iOS.

“Ficou mais fácil encontrar mensagens importantes. Use os novos filtros de busca para encontrar mensagens por remetente ou tipo”, explicou o app.

Para ter acesso a novidade, no WhatsApp para iPhone, toque sobre a barra de buscas para exibir as novas opções de pesquisa.

Em seguida, selecione o filtro escolhido e será possível ver todos os arquivos compartilhadas ou recebidas. Ainda é possível digitar o nome do contato ou termo para pesquisar.

Como revelado pelo site especializado WABetaInfo, o recurso também será liberado em breve para Android. Atualmente, disponível em uma versão beta.

Nova versão para iOS

O aplicativo de mensagens também liberou uma nova atualização para iOS nesta semana. O update de número 2.20.31 está disponível na App Store.

Como revelado pelo site, a versão traz correções de bugs e melhorias de desempenho. Confira postagem:

New WhatsApp Messenger for iOS 2.20.31 App Store update is available now!

It brings bug fixes and performance improvements.

If you were experiencing an issue with the dark theme (unreadable text in bubbles), please update and let me know if the issue is fixed.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 9, 2020