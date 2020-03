Jeans: conheça o slouchy e o wide leg, modelos que serão tendência neste outono

Nas suas últimas coleções, os estilistas recauchutam uma peça básica, a calça jeans, com formas que fazem referência aos anos 70. A consultora de imagem Francisca Soublette diz que, neste ano, veremos muitos estilos dessa época. Os favoritos serão os modelos largos, que não marcam tanto as pernas.

A tendência

O slouchy reinará em 2020. Com cintura alta e levemente ajustado no tornozelo, é um modelo que alonga a figura. “Você pode usá-lo com uma gola alta ou com um suéter largo dentro da calça”, explica Soublette.

“Para aqueles que não querem mostrar os bolsos traseiros, uma boa opção é usá-los com uma camisa com decote em V ou redonda e um blazer de grandes dimensões. Também fica bem com casacos longos.”

Ao escolher um modelo, a especialista recomenda optar pelo tecido grosso e com boa costura. Outro ponto importante é o ajuste, que não deve ser muito largo nem muito apertado.

E, por falar em tendência, o que prevalece é o tom escuro, que vai muito bem no outono. “Ele dá um toque de elegância, para que você possa usá-lo também em ocasiões mais formais”, acrescenta a consultora.













Os modelos

Slouchy

O seu nome, que em português significa “desleixado”, refere-se ao seu visual informal e descontraído. É alto, com cintura larga e levemente ajustado no tornozelo.

Wide leg

É superalto, ligeiramente ajustado na cintura e aumenta na altura do quadril. Como o próprio nome sugere, tem pernas largas, que aumentam até chegar ao chão. Embora existam muitas variações deste modelo, geralmente cobre os sapatos.

Flare

Com tiro médio, aumenta da coxa para baixo. Ele ajuda a alongar as pernas e combina com tudo. A novidade é que a calça flare vem com detalhes que a diferencia das outras, como vários botões em vez de um zíper.

Fonte: Nueva Mujer