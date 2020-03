Os signos do zodíaco que precisam valorizar sua intuição

Na última semana de agosto, alguns signos do zodíaco devem estar mais atentos do que nunca a sua intuição par aproveitar as oportunidades ao máximo.

Confira quais são:

Virgem

É preciso dar mais valor e atenção a sua intuição e ideias que surgem na mente. Lembre-se de ser aberto sobre as suas ambições e aproveitar a influência dos outros para alcançar o que deseja. A sexta-feira será um dia especial para estabelecer intenções positivas e atrair a abundancia. Apenas tenha muito cuidado com confrontos.

Libra

Confie em seus instintos e intuição, especialmente quando se trata de colocar pontos finais em assuntos complicados. É hora de se manter firme em suas ideias e protegê-las. Apesar de este ser um momento de honestidade, é preciso ter cuidado com a forma em que você se comunica especialmente com o seu parceiro. Não deixe que as emoções e ressentimentos passados tomem conta, prefira corrigir e descobrir soluções pouco a pouco.

Sagitário

Este é o momento de confiar especialmente em suas ideias visionárias, colocando coração e esforço para realizá-las. Seus horizontes começam a se abrir principalmente se você conseguir equilibrar vida profissional e pessoal. Não tenha medo de enxergar as coisas sob novas perspectivas!