Em comunicado, Garena orienta jogadores sobre falha no game Free Fire

A Garena emitiu uma nova orientação para os jogadores battle royale sobre uma falha no game Free Fire.

O comunicado foi compartilhado pela empresa nesta terça-feira (10). O texto foi publicado na página oficial do jogo no Twitter. Confira:

“Comunicado sobre o evento Fim do Mundo: Sobreviventes, enviamos para o seu correio 39 Tokens Caveira que são suficientes para trocar pela skin Futuro Perdido no evento fim do mundo. Apenas hoje será possível fazer a troca, então resgate seus tokens e já troque seus tokens! (+)

Caso você não consiga entrar no jogo hoje para resgatar os Tokens e trocar pelo pacote, o evento voltará nos próximos dias. Iremos informar o retorno do evento em nossas redes sociais.

Novamente pedimos desculpas pelo inconveniente e agradecemos o feedback da nossa comunidade. Para tirar suas dúvidas e mais informações entre em contato com o suporte: https://ffsuporte.garena.com/hc/pt-br”.

Novamente pedimos desculpas pelo inconveniente e agradecemos o feedback da nossa comunidade. Para tirar suas dúvidas e mais informações entre em contato com o suporte: https://t.co/H2QogiJcfa — [Free Fire] – Brasil (@FreeFireBR) March 10, 2020

Com informações da Garena

LEIA TAMBÉM: