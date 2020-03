WhatsApp libera nova atualização para os sistemas Android e iOS

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou, nesta segunda-feira (9), uma nova atualização para o sistema operacional iOS

Como revelado pelo site especializado WABetaInfo, o update de número 2.20.31 já está disponível na App Store.

New WhatsApp Messenger for iOS 2.20.31 App Store update is available now!

It brings bug fixes and performance improvements.

If you were experiencing an issue with the dark theme (unreadable text in bubbles), please update and let me know if the issue is fixed.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 9, 2020