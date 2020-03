Tameana: como funciona a terapia vibracional

Tameana é um tipo de terapia vibracional. Mas explicar uma terapia vibracional é sempre um desafio, pois os termos usados, como energia, vibração, frequência e campo, não estão no uso comum e diário das pessoas – embora já fazem parte (como sempre fizeram) da nossa vida.

Entendemos e percebemos a vida e tudo ao nosso redor, pessoas, ambientes, natureza e situações, através dos nossos sentidos e eles se tornam cada vez mais apurados à medida que estudamos e nos abrimos para aprender e aprimorar nossa percepção.

Que tal conhecer a Tameana, que trabalha do campo energético ao físico, incluindo o emocional e mental, ajudando o corpo a liberar bloqueios e atingir níveis elevados de autoconhecimento e consciência?

O que faz uma terapia vibracional?

Basicamente, a terapia vibracional proporciona entrar em um campo especial de tempo/espaço, de vibração elevada, em que ocorre um ordenamento e troca de informações a níveis sutis nos nossos centros energéticos e nossos campos mais sutis, afetando e aumentando diretamente o nível de consciência.

As técnicas vibracionais trabalham o corpo físico e os corpos sutis da pessoa em integração com o Todo.

Esse Todo pode ser chamado de diversos nomes: Energia Universal, Prana, Chi, Ki, Essência Cósmica Criadora, Energia Essencial, Fonte.

A partir disso, traz equilíbrio e ajuda, primeiramente, a liberar bloqueios. Na sequência, coloca a frequência da pessoa em sintonia com campos vibracionais mais elevados.

A terapia vibracional inicia e ajuda no caminho do autoconhecimentoda nossa capacidade e sensibilidade energética.

Ajuda a expandir nossa luz irradiada pelos nossos centros energéticos, especialmente o do coração, e abrimo-nos à experiência de elevar a nossa frequência, além da possibilidade de acompanhar outros em seu próprio trabalho de luz e reconhecimento.

Percebe-se, acima de tudo, a aceleração do caminho de evolução da consciência.

Como diria Deepak Chopra: “Nosso cérebro é moldado por nossas experiências e pelas escolhas que fazemos“. Por isso, se optarmos por permanecer no escritório 10 horas por dia, nosso cérebro fará disso a prioridade.

Com o aumento da consciência e de vibração, é possível escolher melhor e viver plenamente!

Tameana como técnica de atendimento

A técnica trabalha com cristais de quartzo, geometria sagrada e símbolos que ativam e transmitem altas frequências, com objetivo de restaurar todo o campo vibratório e reestruturá-lo.

Tameana, além de uma técnica vibracional, é uma jornada de aprendizado para ativar e/ou relembrar a conectar e acionar elevados padrões energéticos com os cristais de quartzo, juntamente com a geometria sagrada e a ativação de simbologia pleiadiana passada por Juan Manuel Giordano, argentino canalizador da técnica.

Por ser uma terapia vibracional, a experiência é muito pessoal para cada um dos possíveis tipos de atendimento. Não há uma ordem ou sequência

fixa.

Os atendimentos podem ser individuais, em grupos, para ambientes, além de poder serem feitos à distância.

Durante os cursos ou jornadas, temos a parte teórica e prática da ferramenta, em que os participantes farão e receberão sessões para viver a experiência que oferece Tameana.

Formas de receber e aplicar Tameana

Origens

Chamo de Sessão da Consciência, para desbloqueio e ativação dos chakras, em especial o cardíaco e do timo, e trabalhar a capacidade de despertar uma visão global e o Amor Incondicional.

Parte da nossa cura consiste em despertar e equilibrar o chakra do timo para que possamos absorver e irradiar essa frequência equilibrada de forma natural, leve e harmônica.

Autoaplicações

A Sessão Pessoal é uma prática de auto aplicação que consiste em montar uma plataforma hexagonal de cristais de quartzos posicionados à volta do corpo e em alturas do corpo específicas (cabeça, pés, ombros e quadril), símbolos escolhidos de forma intuitiva e o áudio da prática, que tem a duração de 35 minutos.

A pessoa se posiciona dentro da plataforma montada e dá início ao áudio, deixando o som, os cristais, os símbolos e a geometria sagrada atuarem.

A Prática da Cadeira é ainda mais simples de se montar, mas mais complexa para se fazer, sentar-se com os pés apoiados no chão ou almofada, mãos no colo e três cristais de quartzo posicionados em triângulo, um na frente e dois atrás. Coloca também o áudio da prática e segue as orientações de respiração e visualização. Tem duração de 35 minutos.

Essências vibracionais

Impregna-se a vibração necessária para a pessoa na água, colocada em um vidro específico, por meio de cristais de quartzo, a forma triangular e os símbolos.

Ativa-se a vibração do campo em cada nível frequencial e dimensão que foi escolhida na sondagem.

Depois, deve ser tomada em gotas, durante o dia, como que lembrando ao organismo a vibração que está sendo trabalhada.

Salush Nahi

O Triângulo Sagrado é uma porta de entrada para nós mesmos. Trabalha o reconhecimento e invoca a busca para alcançar a plenitude.

Usada no atendimento de pessoas e animais para equilibrar os chakras, nossos corpos sutis, e especialmente, mas não só para eliminar registros de estresse e conflitos.

Posiciona-se a pessoa em um campo piramidal formado com cristais de quartzo, que percorrerá os Sete chakras, ativando o campo em cada um dos níveis na frequência e dimensão que foi escolhida na sondagem.

Recomenda-se repetir o processo mais duas vezes e esse atendimento pode ser feito à distância.

Ma’at

A Porta do Hexágono é uma etapa avançada, que abre nossa consciência para o fluxo natural do Universo multidimensional ao qual estamos conectados.

O trabalho vibracional é focado no coração como porta de consciência e compreensão; no hexágono, forma que organiza a entrada de frequências mais altas e as armazena para a modificação e evolução da estrutura vibracional; e na plataforma vibracional, que, com a junção dos elementos, forma o vórtex energético para sustentação e expansão.

Puja

PU, deriva de Purusha, que significa Eu Eterno, e JA, que vem de Janma, significa Luz ou Despertar. Portanto, no Puja, busca-se a Luz ou o Despertar do Eu Eterno que nos habita.

Uma prática em grupo, sem limites de participantes, com meditação guiada, canalizada por Juan Manuel Giordano.

Tem dois pontos fundamentais: primeiro, o de remover ou eliminar influências e superar as dores e conflitos cotidianos e, segundo, magnetizar ou atrair circunstâncias favoráveis e desejáveis para a nossa existência, com o objetivo de aprofundar a experiência de vida com mais propósito e buscar a melhor versão de nós mesmos.

Lanaj Tahi

Estrutura para ser feita em grupo, aqui, forma-se uma comunidade em movimento, pois várias pessoas recebem e também participam, compartilhando e se integrando ao vórtice energético formado.

Ajuda a ancorar ativações intensas em comunhão em um momento especial de expressão prática e vívida.

Crianças e Criança Interior

Considerando crianças aqueles com idade de até 18 anos, a prática de Tameana com símbolos lúdicos e de simples aplicação.

A técnica também é usada para a Criança Interior com adultos.

Utiliza-se a forma do triângulo, as pontas de cristais de quartzo e símbolos próprios para vários fins, como, por exemplo, a abertura e o equilíbrio natural dos chakras, a percepção de segurança e a quebra de estruturas internas rígidas, e mesmo para trazer mais paz e harmonia ao ambiente das crianças e induzir a paz meditativa.

Ambientes

Ha’ma, para o Coração da Casa e outros ambientes, assim como para empresas, de preferência no local de maior tráfego, onde as pessoas se reúnem mais frequentemente ou mesmo nos locais mais problemáticos.

Pode-se definir a melhor localização através da radiestesia.

Prática intensa de energização para ambientes, utiliza uma estrutura hexagonal com pontas de cristais de quartzos alinhada com copos de água. Após, ativa-se os símbolos e deixa-os atuarem.

Para situações ou questões

Quando não é uma pessoa e, sim, situações específicas que precisam de harmonização, faz-se uma sessão vibracionando as energias com o símbolo necessário, para que o fluxo energético seja desobstruído.

Isso vai permitir uma maior clareza e fluidez na situação como um todo, para todas as partes envolvidas.

À distância

Muitas dessas técnicas acima podem ser feitas à distância, com exceção das em grupo, autoaplicação e do Ma’at.

No restante, o terapeuta vibracional trabalha com a sintonização e todos os outros elementos de cada uma das técnicas mais os gráficos para situações e questões ou mapas de reflexo (de pessoas, animais, ambiente), fazendo a sessão normalmente.

+ Tudo que você quer saber sobre signos: características, elementos e mais.

+ Veja quais são as previsões para os signos em 2020 e como aproveitar as oportunidades.

+ Veja as previsões do tarot para o amor para seus próximos três meses.

+ Você sabe qual é o seu ascendente? Saiba tudo aqui.

Simone Kobayashi

Terapeuta Holística atuante em São Paulo e OnLine. Dedica sua vida profissional à junção de técnicas terapêuticas como o Reiki, Florais, Acupuntura, Análise Energética, Limpeza Energética, Harmonização, Barras de Access e Cura quântica.

[email protected]