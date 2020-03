Os signos do zodíaco que não se deixam conhecer facilmente

Alguns signos do zodíaco não se deixam conhecer facilmente e exigem paciência das pessoas que desejam saber quem eles realmente são e o que sentem.

Confira:

Áries

O ariano é bom em manter conversas otimistas ou ser extremamente honesto com o que pensa sobre os outros, mas nem sempre este signo é aberto a mostrar o que ele realmente sente. Conhece-lo exige paciência e tato, pois ele pode se fechar quando necessita lidar com problemas pessoais. De todas as formas, este é o tipo de signo que sempre terá uma nova revelação a fazer sobre si.

Touro

O taurino exige tempo quando o assunto é confiar suficiente para mostrar quem realmente é. Este signo costuma testar a confiança dos outros das formas que desejar antes de baixar a guarda e revelar mais sobre seus sentimentos. A paciência, gentileza e demonstração de boas intenções são os caminhos iniciais para chegar até sua verdadeira personalidade.

Peixes

Especialmente após algumas decepções, o pisciano pode ter um mundo só dele, que nem todo mundo entende ou conhece – já que ele constrói barreiras para protegê-lo. Para saber mais sobre este signo, é preciso despertar seu afeto, mostrando sensibilidade e sinceridade, pois ao se sentir vulnerável ele pode não arriscar se machucar e se fechar.