Numerologia: previsões desta semana para cada número pessoal

Chegou a hora de saber o que a numerologia tem a dizer sobre a semana de 9 a 15 de março. Confira!

DESCUBRA SEU NÚMERO PESSOAL

O cálculo é bem simples: basta somar os números da data de nascimento e obter o valor de 1 a 9. Por exemplo: 01/10/1992. É necessário somar a data de nascimento e o mês 01+10=11 e somar o ano 1+9+9+2= 21. Então some os dois resultados 21+11=32. Em seguida os dois algoritmos do resultado 3+2=5. Nesse caso, o ano pessoal seria 5.

Número 1

Seja paciente com os atrasos e mal entendidos. É uma semana de mudança. Para os comprometidos, é possível que o relacionamento passe por uma fase conturbada. Escute o seu companheiro e tente analisar a situação. Planeje algo interessante para este fim de semana.

Número 2

A semana exige que você seja equilibrado com o seu dinheiro. Pensa nas consequências de qualquer decisão que for tomar durante a semana. Quem tem um relacionamento, passará ou por uma situação de briga ou por uma situação de apaziguamento.

Número 3

Há uma energia positiva no seu caminho. É possível que um novo amor apareça durante esta semana. Se entregue a energia e não deixar que a rotina ofusque as felicidades que aparecerão. Você precisa aprender a conviver com a felicidade.

Número 4

A semana será muito positiva e você se sentirá em casa em qualquer lugar. A energia te direciona a acreditar no seu potencial. Solte o controle e desfrute as coisas que a vida tem a oferecer. Procure ter um encontro romântico e seja você mesmo.

Número 5

Continue sendo verdadeiro com você mesmo com os outros. Seu ambiente pode influenciar sua vida. Por isso, a recomendação é que você fique próximo de boas amizades. Saiba que os seus sonhos poderão se concretizar.

Número 6

A semana exige que você começa qualquer mudança pelo seu coração. Fique de olho nos seus sonhos, pois eles podem revelar algo importante na sua vida. Além disso, esteja aberto para ouvir o que o outro tem a dizer. Deixe de lado todos os problemas. Encontre sua família.

Número 7

Existe uma energia poderosa no seu caminho. Ela pode trazer eventos mágicos e até mesmo um novo amor. Poderá haver uma conexão profunda. Procure se aprofundar com sua intuição. Ouça música e medite. Veja o passado como um aprendizado e siga em frente.

Número 8

A semana pede que você foque em estar bem. Encontre amigos. Caso não seja possível, entenda que a solidão é o momento perfeito para adquirir bons aprendizados. Saiba que todas as respostas estão dentro de você.

Número 9

Haverá muitas emoções esta semana. Acredite que as coisas vão dar certo, mas seja realista. Leve as críticas a sério. Não tenha medo de pedir ajuda. Lembre-se que um bom relacionamento é quando os dois caminhos e possibilitam o crescimento pessoal um do outro. Você tem a chance de curar feridas antigas. Aproveite o momento para seguir adiante.