Game I Am Fish vai ganhar lançamento comercial completo em 2021

A Bossa Studios revelou nesta segunda-feira (9) que o game I Am Fish, sequência de I Am Bread, está em produção e vai ganhar lançamento comercial completo em 2021.

Como divulgado pela empres, em I Am Fish os jogadores controlam um corajoso peixinho por meio de armadilhas, desafios e tribulações em jornadas épicas até a liberdade para o oceano.

“I Am Fish nasceu em outubro de 2019, como parte da Bossa Presents, programa de criação de protótipos. Desta iniciativa saíram I Am Fish, Pigeon Simulator e Trash Bandits, disponibilizados para jogadores de todo o mundo se divertirem e darem feedback”.

A desenvolvedora decidiu transformar o projeto de I Am Fish em uma sequência completa para I Am Bread, reconstruída do zero e repleta de recursos, muitos deles pedidos por jogadores durante a Bossa Presents.

Ainda segundo empresa, a Bossa Studios adicionou uma nova fase ao protótipo, que pode ser baixado de graça em www.bossapresents.com.

Com informações da Bossa Studios

