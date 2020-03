Como faço para definir o controle dos pais na minha conta Netflix? Assim é possível

Como principal titular da conta, você tem duas opções para controlar o que é exibido no seu perfil da Netflix. Confira quais:

Na conta (controle rígido)

Exigir um PIN para classificações etárias específicas: Defina um PIN de 4 dígitos que deve ser digitado para reproduzir qualquer série ou filme acima de uma determinada classificação etária, em qualquer perfil. Um PIN garante que seu filho não assistirá a conteúdos acima da classificação etária selecionada. Confira como:

Acesse a página Conta em um navegador. Selecione o link Controle dos pais na seção Configurações.

Digite a senha da conta Netflix e selecione Continuar.

Digite quatro números no campo do PIN (letras não são aceitas). Esses números serão seu PIN.

Defina o nível de proteção do PIN escolhendo uma das opções.

Selecione Salvar.

Exigir um PIN para filmes ou séries específicas: Defina um PIN de 4 dígitos que deve ser digitado para reproduzir um determinado filme ou série em qualquer perfil. Veja:

Acesse a página Conta em um navegador.

Selecione o link Controle dos pais na seção Configurações.

Digite a senha da conta Netflix e selecione Continuar.

Caso você ainda não tenha um PIN, digite quatro números do campo PIN (letras não são aceitas). Esses números serão seu PIN.

Defina a proteção de um título específico por PIN digitando o título na caixa “Digite o nome da série ou filme” e clicando no título exibido.

Selecione Salvar.

No perfil (controle leve)

Escolher uma classificação etária para um perfil: Defina a classificação etária de um perfil específico para controlar as séries e filmes disponíveis para esse perfil. Siga os passos:

Acesse a página Conta em um navegador e selecione Gerenciar perfis.

Selecione o perfil que você deseja editar.

Em Séries e filmes permitidos, selecione a classificação etária desejada. Apenas crianças pequenas – Conteúdo apropriado a todas as idades. Crianças mais velhas e abaixo – Conteúdo apropriado a crianças mais velhas. Adolescentes e abaixo – Conteúdo apropriado a adolescentes. Todas as classificações etárias – Todos os títulos disponíveis, inclusive conteúdo indicado somente ao público adulto.

Selecione Salvar.

Como revelado pelo blog da Netflix, as mudanças feitas no controle dos pais ou nas classificações etárias podem não ser ativadas imediatamente em todos os seus aparelhos. Sendo necessário, uma execução para atualizar as informações no aparelho.

Com informações da Netflix

