O game Call of Duty: Warzone estará disponível gratuitamente a partir desta terça-feira (10). Uma nova experiência épica de Modern Warfare, Warzone se passa na expansiva e densa cidade de Verdansk.

Como revelado pela Sony, é possível jogar na cidade conforme mais de 100 jogadores se engajam em intensas batalhas com um caminho tático para a vitória.

Modos de jogo

Warzone contará com dois modos de jogo no lançamento que demandarão estratégias diferentes. “Battle Royale coloca seu trio contra todos os outros esquadrões em uma missão para serem os último a ficarem vivos”, informou.

“Em Plunder, um modo com respawn, jogadores vão em uma corrida para coletar a maior quantidade de Cash, que pode ser encontrado por todo o mapa ou recebido ao eliminar oponentes ou completar contratos, objetivos baseados em tarefas que dão Cash e outros tipos de loot”.

PlayStation Plus

Para celebrar o dia do lançamento, membros com assinatura PlayStation Plus poderão receber gratuitamente e exclusivamente o pacote Call of Duty: Warzone Combat Pack.

Com informações da Sony

