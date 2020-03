Por conta do coronavírus, Garena adia Free Fire Champions Cup 2020

A Garena adiou a realização da Free Fire Champions Cup 2020. O campeonato estava programada para 19 de abril em Jacarta, na Indonésia.

A alteração corre em virtude do coronavírus (COVID-19), como revelado pela empresa em comunicado.“Nossa intenção neste momento é realizar o evento em uma data posterior”, informou.

Liga Brasileira de Free Fire

Ainda de acordo com a Garena, as finais da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) estão programadas para prosseguir conforme o planejado, em 15 de março, às 13h.

Confira o comunicado completo:

"Devido à situação global em relação ao COVID-19 e ao nosso compromisso em priorizar a saúde e o bem-estar de nossos atletas, fãs, parceiros e equipe, decidimos adiar a Free Fire Champions Cup (FFCC) 2020, que estava programada para 19 de abril em Jacarta, na Indonésia.

Nossa intenção neste momento é realizar o evento em uma data posterior. Estamos monitorando como a situação se desenvolve e vamos explorar todas as possibilidades para prosseguir com o evento quando as condições permitirem.

A Free Fire Champions Cup é uma oportunidade de ver os melhores times de diversas comunidades globais apaixonadas por Free Fire, mas nas circunstâncias atuais não é viável reunir equipes e fãs de todo o mundo para o evento.

Continuamos comprometidos em oferecer aos nossos atletas a oportunidade de competir no mais alto nível e em proporcionar a melhor experiência possível de eSports para nossos fãs, e esperamos trazer mais atualizações no devido tempo.

As finais da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) estão programadas para prosseguir conforme o planejado, em 15 de março, às 13h. Nossa equipe está monitorando de perto a situação local, bem como orientações das autoridades brasileiras de saúde, e implementará as medidas de precaução necessárias ao evento caso sejam necessárias. Fique ligado em nossa página oficial no Facebook para obter mais informações.

Obrigado a todos os nossos fãs do Free Fire no Brasil e em todo o mundo pela sua compreensão e apoio".

Com informações da Garena

