Máscara de aloe vera e óleo de mamona para acelerar o crescimento do cabelo

Para ter um cabelo comprido, é fundamental exercitar a paciência. Mas existem alguns truques caseiros para acelerar o crescimento dos fios. O aloe Vera, por exemplo, é um remédio fácil de usar que melhora a saúde do couro cabeludo. E o gel produzido por essa planta pode ser misturado com outros ingredientes naturais.

Os benefícios do aloe vera

Impede a perda de cabelo.

As suas propriedades anti-inflamatórias ajudam a aliviar a irritação do couro cabeludo.

As suas propriedades antivirais e antifúngicas ajudam a tratar a caspa e a descamação.

O seu alto teor de minerais, proteínas e vitaminas ajuda a nutrir os cabelos e os folículos.

A máscara de aloe vera e óleo de mamona

Ingredientes

1 xícara (chá) de gel de aloe vera

2 colheres (sopa) de óleo de mamona

2 colheres (sopa) de pó de feno-grego

Modo de preparo

Em uma tigela, misture todos os ingredientes até obter uma pasta lisa.

Modo de uso

À noite, aplique a mistura nos fios e no couro cabeludo, concentrando nas raízes. Quando o cabelo estiver coberto com a máscara, cubra-o com uma touca de banho. De manhã, lave a mistura com água fria e shampoo. Finalize com condicionador.

Fonte: Nueva Mujer