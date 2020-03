Ideias de looks fashionistas para o outono

O outono está chegando, precisamente em 20 de março, e, como é de se esperar (talvez nem tanto devido as mudanças climáticas), haverá queda na temperatura. É hora de tirar o jeans e casaquinho do armário para não sentir a brisa fria do outono e ainda arrasar nos looks para trabalhar ou sair com a galera.

“Eita, não tenho roupa para este evento!”. Se você pensou isso, fica tranquila. Nós aqui da redação decidimos selecionar algumas ideias para as nossas leitoras.

Blazer Tweed

O blazer tweed é simplesmente perfeito para o outono. Você pode usá-lo com um jeans ou até mesmo com uma saia longa que ficará ótimo.

Jeans e saia

Uma combinação cheia de estilo, o jeans e a saia são perfeitos para trabalhar na sexta e depois cair na noite.

Terninho

O outono é a época perfeita para o terninho, já que ele não é tão quente e aguenta perfeitamente a brisa da estação. Além disso, é super estiloso.

Looks monocromáticos

Pode apostar sem medo em looks monocromáticos coloridos, pois eles ficam lindos e você se destacará muito.

Blazer xadrez

Um ícone, o blazer xadrez pode ser uma peça coringa para montar looks fashionistas neste outono.

Pretinho básico

Na correria, nada mais indicado do que investir em um look pretinho básico. Afinal, ele sempre fica lindo.