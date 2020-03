Horóscopo semanal: as previsões de 9 a 15 de março para cada signo

Mais uma semana começa e aqui está o horóscopo semanal. Veja o que os astros têm a dizer sobre a sua semana de acordo com seu signo do zodíaco.

Áries

Você terá uma semana muito tranquila em questões trabalhistas. Por isso, recomendamos que você abandone pensamentos pessimistas e se encha de energia positiva para ter sucesso. Pare de pensar nas falhas que você teve. É melhor se concentrar em seus planos futuros e colocar toda sua energia neles.

A opinião do seu parceiro é importante, mas você não deve direcionar sua vida para isso. Você assina um novo contrato de trabalho e decide comprar passagens aéreas para o mês de abril. Cuide de problemas nervosos, vá ao seu médico.

Novos amores estão chegando. Seus números da sorte são 14 e 77. Seus dias mágicos são 11 e 13 de março. Eles iniciarão um estágio de transformação para que seu signo o leve a um nível econômico mais forte. Acenda uma vela laranja ou vermelha para atrair mais sorte.

Touro

Semana de muitas mudanças em sua vida pessoal. Você finalmente fecha ciclos de energias negativas e começa a evoluir como pessoa. Em 13 de março, as estrelas estarão a seu favor para crescer em tudo o que você decidir.

Lembre-se de que seu signo é terra e que o torna muito realista e você avança passo a passo em sua vida profissional. Em questões de saúde, tenha cuidado com problemas nos ossos e articulações. Você tem um temperamento muito teimoso e forte, que o coloca em constantes problemas com seus entes queridos.

Desta forma, recomendamos tentar medir sua raiva. Você obtém um golpe de sorte esta semana com os números 50 e 27, tenta vestir cores claras para que sua energia se multiplique. No momento, não é recomendável viajar para o exterior, adie-o para o mês seguinte.

Gêmeos

Você deve estar muito atento às oportunidades que surgem, especialmente no local de trabalho para obter um projeto de negócios e mudar de emprego. Nos dias 11 e 13 de março, um fluxo de energia positivo chegará até você.

Por isso, recomendamos acender uma vela branca e realizar banhos de flores para que a aura de sucesso o envolva por mais tempo. Tenha cuidado com o orgulho e tente ser mais humilde para que as energias ruins não sejam carregadas.

Você é o mais sociável e carismático do zodíaco, é por isso que sempre estará cercado por muitos amigos. Você terá sorte com os números 04 e 29. Caso esteja apaixonado, tente não dar ilusões se não estiver cumprindo.

Alguém o convida para uma viagem com amigos na Páscoa. No amor, alguém procurando por você. A pessoa pode ser do signo Aquário ou Áries.

Câncer

Semana de sorte para o seu signo. Serão dias cheios de boas notícias relacionadas ao trabalho e a novos projetos. Apenas tente não falar até que tudo esteja pronto para que você não tenha inveja ao seu redor. Seu elemento é a água e você está sempre em constante crescimento mental e espiritual.

Não negligencie tanto seus pais, tente vê-los uma vez por semana. Cuide das dores de cabeça. Lembre-se de que elas são causadas pelo estresse, por isso é bom que você comece uma rotina de exercícios para liberar essas energias negativas.

Você planeja viajar para o mês de abril com seus amigos. Em 11 de março, seu signo entrará em um novo estágio de autoaperfeiçoamento. Recomendamos que você acenda uma vela vermelha e peça tudo o que você precisa do seu anjo da guarda. Seus números da sorte serão 05 e 31.

Leão

Nos dias em que está um pouco nervoso e alterado por problemas pessoais, lembre-se de que você tem o poder de tirar tudo o que é negativo. Basta se concentrar para atrair a paz.

Viagens por motivos de trabalho. Você ganha dinheiro extra para pagar sua dívida com cartão de crédito e tenta começar a economizar mais.

Finalmente, eles oferecem um novo contrato que lhe deixará mais satisfação, mas lembre-se sempre de ser discreto com seus planos para não ficar cheio de inveja. Acenda uma vela branca para que a sorte fique com você por mais tempo.

Será uma semana de novo amor ao signo de Peixes, Áries ou Escorpião. Tenha cuidado com problemas renais. Você terá sorte na loteria com os números 07 e 21. Seus melhores dias serão 11 e 13 de março.

Virgem

Semana de muito trabalho e organização de seus projetos durante todo o mês. Portanto, você deve ter muito comprometimento e responsabilidade para superá-los. Você se atualiza com os pagamentos da sua casa. Você vai ao médico para um exame geral.

Não procure aquele amor que saiu do seu lado. Lembre-se de que tudo acontece por uma razão, por isso é melhor seguir em frente e conhecer mais pessoas, especialmente o signo de Áries, Sagitário ou Aquário. Em 13 de março, recomendamos que você acenda uma vela amarela para que a sorte esteja do seu lado.

Seus números da sorte são 13 e 28. Os virginianos são lógicos e atenciosos, mas muito dramáticos, então tente controlar essa parte de si mesmo. Está chegando uma gravidez para Virgem, com a qual você é casado. Você está no momento ideal para iniciar seu próprio negócio.

Libra

Você tomará decisões importantes em sua vida profissional. Lembre-se de que seu signo é muito favorável a tudo, mas você já atingiu seu limite, portanto é a hora de procurar um emprego melhor, no qual você é valorizado e se sente augusto.

Nos dias 11 e 13 de março, recomendamos que você acenda uma vela branca e pergunte ao seu anjo da guarda o que você tanto precisa para melhorar e verá que isso será cumprido em breve. No amor, você continuará com seu parceiro atual.

Lembre-se de que seu signo é ar e isso o torna muito volátil em seus sentimentos; portanto, tente se apaixonar por seu parceiro atual. Seus pais estão procurando por você para convidá-lo para uma viagem. Cuidado com problemas nervosos e estresse, tente ir com seu médico. Seus números da sorte são 16 e 33.

Escorpião

Você terá muita sorte em assuntos de novos empregos e fechamento de contratos, mas deve ter cuidado com o que fala porque os escorpiões são vítimas do mau-olhado e da inveja, portanto, seja cauteloso. Em matéria de amor, você terá uma forte discussão por causa das fofocas; portanto, tente remediar tudo antes que isso saia do controle.

Não procure mais por aquela pessoa especial, deixe-a vir sozinha e você verá que em breve terá alguém ao seu lado. Em 11 de março, recomendamos que você faça uma caminhada nos primeiros raios do sol e medite, porque esse dia começará um momento de prosperidade e abundância para o seu signo. Lembre-se de que você tem uma forte sexualidade e isso a torna constantemente infiel.

Sagitário

Você ajusta sua renda e resolve os pagamentos pendentes. Tente manter uma boa administração e procure duas rendas para poder concluir suas dívidas. Um amor do passado para voltar, lembre-se de que seu signo sempre deixa marcas nas pessoas, mas tente falar claramente com seu ex-parceiro.

Você procura o médico pelo cansaço mental e físico que teve ultimamente. Recomendamos que você tome vitaminas e faça uma meditação para que sua energia seja restaurada.

Em 13 de março, o sol estará do seu lado e seu signo o beneficiará de um novo ciclo de prosperidade; é por isso que recomendamos que você acenda uma vela amarela e ponha muito perfume para que a sorte cresça. É possível que venha um amor de Áries, Câncer ou Aquário. Seus números da sorte são 01 e 57.

Capricórnio

Você tem muitas tarefas pendentes no trabalho e na escola, tenta organizar bem seus pensamentos e fazer tudo. Você fica muito feliz com seu parceiro e pensa em se comprometer. Lembre-se de que Capricórnio sempre busca estabilidade emocional e este mês não terá problemas.

Um novo emprego deve chegar e te ajudará economicamente, lembre-se de não tentar ser melhor que seu chefe, respeite as hierarquias. Este 11 de março será um dia cheio de bênçãos para o seu signo, por isso recomendamos que você acenda uma vela branca e peça proteção ao seu anjo da guarda e verá que se sentirá mais forte.

Seus números da sorte são 26 e 59, tente usar muito a cor branca para ter mais sorte. Não pare de se exercitar todos os dias para fazer você se sentir muito bem.

Aquário

Haverá muito trabalho atrasado e você estará em reuniões constantes com seus superiores para solicitar mudanças neste mês; concentre-se o máximo que puder para fazer seu trabalho da melhor maneira possível.

Cuide de problemas de saúde, especialmente do intestino, que será seu ponto fraco. Recomendamos que você fique calmo e análise tudo o que fará na sua esfera pessoal.

Em 13 de março, que será um novo ciclo para o seu signo, acenda uma vela vermelha e pergunte ao anjo da guarda o que você tanto precisa e verá que isso será realizado em pouco tempo. Sugerimos que você corte seu cabelo naquele dia para renovar suas energias.

Você obtém uma surpresa econômica ao jogar com os números 10 e 1. Tente combiná-lo com a sua data de nascimento. No amor, se essa pessoa não o valoriza e não quer nada com você, tente não implorar.

Peixes

Você receberá muitas boas notícias, especialmente no local de trabalho, quando finalmente decidir mudar para um novo emprego com melhor desempenho.

Lembre-se de que o seu signo sempre busca a excelência em tudo o que faz e sempre terá sua recompensa; portanto, não pare de lutar. Verifique com quem você está se juntando porque nem todo mundo quer que você seja bem-sucedido. Portanto, aprenda a ser mais seletivo e sempre procure pessoas que sejam mais parecidas com o seu pensamento.

Você viaja por questões profissionais e será muito útil para o seu ambiente de trabalho. Cuidado com problemas de estômago. Você recebe um presente que não esperava de um novo amor que o enche de alegria. Você terá sorte com os números 06 e 75 e sua cor é azul. Os dias mágicos para o seu signo são 11 e 13 de março.