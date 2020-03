Dinky One: Homens com pênis pequeno têm site exclusivo de relacionamento

Já está disponível, também para o Brasil, um site de relacionamento que tem um público alvo bem específico: homens de pênis pequeno.

O Dinky One quer proporcionar encontros desses homens com quem gosta ou não se importa com atributos físicos. Embora esse seja um assunto que costuma aterrorizar o público masculino, estatística citada pelo site diz que 50% dos homens têm pênis abaixo da média. Ou seja: não era para esse assunto oprimir tanto˜

Segundo descriçãoque apresenta a rede de relacionamento, a ideia é evitar que os homens se sintam envergonhados, já que, todo mundo que se inscrever para encontros já estará ciente de que o outro tem um membro ereto abaixo da média global – estipulada em 14 centímetros.

O site é gratuito e aberto para homens, mulheres, incluindo transgêneros, de todas as identidades sexuais. Segundo o site, algumas mulheres preferem ter relações sexuais com homens menores para ter menos dor durante a penetração.

O site permite que os inscritos mantenham informações privadas e se cadastrem de maneira anônima, já que as fotos são opcionais. Para participar, basta um e-mail.