Consumo de óleo de peixe está ligado a menor risco de sofrer com doenças cardiovasculares

Os benefícios do óleo de peixe para a saúde cardiovascular são debatidos há muito tempo, com alguns pesquisadores garantindo que é bom tomá-lo regularmente, enquanto outros o desaprovam como um tratamento para doenças do coração.

Um estudo do laboratório de nutrição cardiovascular da Universidade Tufts, nos Estados Unidos, diz que ele tem propriedades positivas para o coração.

“Com relação ao óleo de peixe e as doenças cardiovasculares, os dados, em sua maioria, foram positivos”, disse Alice Lichtenstein, diretora do laboratório.

Mas Lichtenstein enfatizou que tomar comprimidos de óleo de peixe não é uma solução mágica e que o estudo não podia lançar nenhuma luz sobre qual dose é necessária para obter um efeito significativo.

A pesquisa, publicada na revista médica BMJ, foi realizada no Reino Unido com quase meio milhão de pessoas entre 40 e 69 anos. Os cientistas aconselharam ingerir ômega 3 diretamente do peixe pelo menos duas vezes por semana.

Leia também

Fonte: Nueva Mujer