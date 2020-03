Previsões para Março: o que a Numerologia revela sobre o Amor

As Previsões para Março, segundo a Numerologia, partem da energia dos número 4 (ano universal) e 7 (mês universal), associados à saúde. Portanto, o foco do mês estará justamente no quanto poderemos fazer para ter uma dieta melhor, cumprir com um tratamento, ter disciplina na atividade física, enfim, cuidar do nosso corpo.

Março também poderá ser um mês bem desafiante, com situações muitas vezes estranhas, misteriosas e confusas que poderão abalar nossa segurança.

Será importante criar um novo nível de entrega, cumplicidade e confiança na família, no trabalho em equipe e nos grupos que participamos.

A seletividade, a exigência e o perfeccionismo também estarão em alta. Maior seriedade e desconfiança demandarão paciência para a reestruturação e o aprofundamento dos laços que nos unem.

E para a sua vida? Veja as suas previsões para março e entenda quais são as suas tendências para viver o amor a partir dos seus números pessoais:

ANO PESSOAL 1 – TRIMESTRE PESSOAL 1 – MÊS PESSOAL 4

SOLTEIROS

Neste mês, o seu poder de concretizar algo novo está forte. Pois o simbolismo do 4 (de seu Mês Pessoal) está a serviço das novidades e novas experiências do Número 1 (presente em seu Ano e Trimestre Pessoais).

Aplicando esse potencial para a esfera afetiva, você pode efetivamente iniciar uma relação. Todavia, isso só acontecerá se você perceber que a pessoa com a qual quer se vincular lhe transmite segurança.

Caso não sinta que o relacionamento tem futuro a longo prazo, poderá preferir direcionar toda essa energia de realização para outras áreas, tal como num novo trabalho, curso, dieta ou hobby.

COMPROMETIDOS

Se ainda não formalizou o vínculo com a pessoa parceira, seja assumindo um namoro, noivando ou casando, março será um mês muito apropriado para você alcançar esse nível de união.

Independente do status da relação, o período é favorável para planejar e já efetivar novidades que marquem o início de um ciclo mais estimulante e renovado entre você e a pessoa parceira.

Talvez o tempo que dedicará a alguma tarefa, trabalho ou projeto deixará pouco espaço para a vida a dois. Saiba administrar o seu tempo, a fim de também ter momentos de lazer e novas experiências ao lado da pessoa amada.

ANO PESSOAL 2 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – MÊS PESSOAL 5

SOLTEIROS

O desejo (ou mesmo carência) de se relacionar (conforme a simbologia do 2 de seu Ano e Trimestre Pessoais mostra) se chocará com o ímpeto de manter-se livre de um compromisso afetivo (tal como o 5 de seu Mês Pessoal sinaliza).

Talvez queira apenas uma aventura romântica, um caso de amor leve e sem cobranças. E há maiores chances de conhecer uma pessoa interessante em alguma viagem, curso, palestra ou ao frequentar um grupo.

Oportunidade de se envolver afetivamente existirá, inclusive com um amor à primeira vista.

COMPROMETIDOS

Eis um mês em que poderá deparar com uma crise na vida a dois. No mínimo, insatisfação interna te impulsionando a implementar uma mudança em seu relacionamento, a fim de resolver alguma divergência ou diferença entre você e seu par.

Muito diálogo será necessário para vocês resolverem essa crise ou discordância. Se cada qual ceder um pouco e se abrir para mudar algum hábito que influencia a vida de vocês, poderão alcançar um novo nível de união neste período.

Caso não se entendam, há risco de rompimento. Uma viagem (representada pela simbologia do 5) a dois (de acordo com o simbolismo do 2) poderá ser o estímulo que faltava para renovar o relacionamento, tal como uma segunda lua-de-mel.

ANO PESSOAL 3 – TRIMESTRE PESSOAL 3 – MÊS PESSOAL 6

SOLTEIROS

Eis um período altamente romântico. A combinação dos números 6 e 3 é bastante forte em termos afetivos, uma vez que conjuga simbologias diretamente associadas ao amor.

Como você estará emanando um poder de atração maior e os convites (bem como os desejos) de se socializar mais serão frequentes, oportunidade de conhecer alguém interessante existe.

E poderá se envolver romanticamente. Apenas não deixe que um idealismo muito exagerado, tal como ao esperar uma pessoa parceira perfeita ou um relacionamento perfeito, atrapalhe.

Porque logo ao primeiro defeito ou imperfeição do outro, você poderá desanimar e nem querer dar continuidade para conhecer melhor tal pessoa.

COMPROMETIDOS

Março promete ser um período bastante favorável ao amor. Afinal, o romantismo está no ar. Você desejará sair mais, se divertir e expressar seu afeto de uma maneira mais notória. E, também, receber elogios, presentes e a atenção maior de seu par.

Carência maior por ser o centro do palco da pessoa parceira é que pode gerar insatisfação, caso não seja alvo do cortejo contínuo e diário. Daí os ciúmes ou um comportamento triste, emburrado e choroso poderão entrar em cena.

Ou mesmo se expressar de maneira mais crítica e “reclamona” em seu relacionamento. Lembre de melhorar sua comunicação com a pessoa parceira, expressando seus desejos e seus sentimentos de um modo mais claro, diplomático e cativante.

Daí a relação de vocês poderá alcançar um novo nível de prazer, companheirismo e união.

ANO PESSOAL 4 – TRIMESTRE PESSOAL 4 – MÊS PESSOAL 7

SOLTEIROS

Desconfiança considerável poderá travar qualquer possibilidade de relacionamento. Porque tanto o 7 (de seu Mês Pessoal) quanto o 4 (de seu Ano e Trimestre Pessoais) simbolizam essa atitude mais tímida, retraída e fechada emocionalmente.

O desejo do 7 é por uma intimidade maior; do 4, de segurança. Então, a exigência e seletividade estão intensificadas. E isso pode representar um desafio a mais para se relacionar, porque os pré-requisitos para se envolver com alguém serão bem criteriosos.

Quem passar por esse filtro perfeccionista que você colocará merece os meus aplausos.

COMPROMETIDOS

Você poderá se perceber com maior seriedade neste mês. Vai exigir um nível mais cúmplice de companheirismo com seu par. E isso pode representar maior travamento emocional e até sexual.

Cuidado apenas para não se fechar tanto para a pessoa parceira por meio de desconfianças e até certo grau de paranoia que não faz sentido.

Mas confie na sua intuição e investigue o porquê você está agindo de forma mais defensiva neste mês. Também pode ser um período para vencer alguns medos a respeito da segurança e durabilidade da relação.

Confiar em seu par, compartilhar seus medos e seus desejos, a fim de criar um novo nível de estabilidade e intimidade será essencial.

Além disso, oferecer seu apoio (ou receber o amparo) para você e a pessoa amada resolverem algum mal entendido ou situação na família ou na carreira será importante.

ANO PESSOAL 5 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – MÊS PESSOAL 8

SOLTEIROS

Tendo em vista que um ciclo 8 (tal como de seu Mês Pessoal) costuma indicar o reencontro com alguém do passado, nem que seja com seus pensamentos voltando frequentemente para uma relação que teve, março pode sinalizar um período de mudanças a partir dessas lembranças ou desse retorno de uma pessoa.

Pode até representar recomeço para um relacionamento diferente, agora com bases mais sólidas e uma atitude mais madura de ambas as partes. Um lado seu querendo vínculo seguro e consistente a longo prazo, e outro almejando manter-se livre de compromissos afetivos.

Qual irá vencer? Nenhum precisa se sobressair. Que tal estar com alguém sem perder sua liberdade de viajar, fazer cursos e estar com seus amigos?

COMPROMETIDOS

Pode ser que questões financeiras demandem mudanças no seu relacionamento neste mês.

O desejo de comprar algo, a necessidade de planejar a conquista de uma meta, bem como a importância de você e a pessoa parceira respeitarem a vontade de cada qual podem gerar uma insatisfação ou crise entre vocês.

E precisarem ter a maturidade e os pés no chão para implementarem as alterações necessárias na superação desses detalhes que estão gerando insatisfação ou conflitos. Também poderão realizar uma viagem neste período.

ANO PESSOAL 6 – TRIMESTRE PESSOAL 6 – MÊS PESSOAL 9

SOLTEIROS

O romance está no ar. Tanto a simbologia do 9 (de seu Mês Pessoal) quanto do 6 (de seu Ano e Trimestre Pessoais) são diretamente associadas ao romantismo.

Portanto, o desejo de estar num relacionamento estará acentuado em março. Todavia, precisará ter atenção especial para não terminar prematuramente um laço que pode ser lindo por logo desanimar-se diante das imperfeições ou defeitos do outro.

Lembre-se: ninguém é perfeito! E não existe relação perfeita! Somos humanos.

COMPROMETIDOS

Este pode ser um mês muito favorável para realizar um grande sonho em termos afetivos (tal como noivando, se casando) ou junto com a pessoa parceira (viajando para um local há muito sonhado, constituindo família, tendo mais um filho etc).

E também pode ser um período desafiante, com possibilidade de término, uma vez que a insatisfação por ter um altíssimo nível de expectativa e de cobrança é bem alta quando os simbolismos do 9 e do 6 se conjugam.

O desânimo e o desejo de colocar fim à relação por conta de diferenças, decepções e ilusões são grandes. Para superar esse desafio, será fundamental ter empatia e compreensão pelo jeito e ritmo de ser da pessoa parceira.

Não dá para cobrar perfeição do outro nem da gente. Mas é possível muito diálogo para buscarem mudanças que marcarão um fim de um ciclo e o início de um outro, com mais companheirismo e romance entre vocês.

ANO PESSOAL 7 – TRIMESTRE PESSOAL 7 – MÊS PESSOAL 1

SOLTEIROS

Se fosse precisava de coragem para vencer o medo de se envolver com alguém, este momento chegou. Em março você está no Mês Pessoal 1, o qual simboliza força, ímpeto e ousadia para conquistar, avançar e superar insegurança.

Se tem alguém por quem você nutre o desejo de ter um vínculo mais profundo e nesses dois primeiros meses de 2020 você estava refém do receio de receber traição, rejeição ou abandono, agora chegou o momento de se libertar.

Resgatar a fé em você, no outro e numa relação satisfatória. Caso não tenha ninguém em mente, você poderá conhecer uma pessoa interessante em alguma viagem, curso ou palestra.

COMPROMETIDOS

Eis um período favorável para você ter a iniciativa de vencer algumas barreiras ou limitações quanto a viver o amor num nível mais profundo, íntimo e satisfatório.

Isso equivale a dizer para buscar novidades, novas experiências e uma renovação, inclusive sexual, em seu relacionamento afetivo.

Também poderá representar um mês em que terá menos tempo para o amor, uma vez que você poderá iniciar um projeto, um curso, uma viagem que diminuirá a convivência entre você e seu par.

ANO PESSOAL 8 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – MÊS PESSOAL 2

SOLTEIROS

Se você aproveitar o desejo de se relacionar (tal como sinaliza o Mês Pessoal 2) com o poder de realização de metas do 8 (de seu Ano e Trimestre Pessoais), você poderá se vincular afetivamente a alguém em março.

Todavia, você estará com uma vontade maior de construir vínculo maduro, repleto de companheirismo e segurança.

Se esses critérios não forem atendidos, preferirá dar um tempo na vida a dois e dedicar-se a alguma meta pessoal ou profissional verdadeiramente ambiciosa.

COMPROMETIDOS

Alguma divergência com a pessoa parceira a respeito do modo como estão lidando com o dinheiro (seja as crenças sabotadoras que cada qual possui, as dificuldades de juntar, pagar dívidas ou investir) precisará de muito diálogo e maturidade para ser resolvida.

Também precisará ter atenção redobrada para não ficar oscilando entre impor sua vontade sobre a pessoa amada ou ficar passivamente acatando aquilo que seu par decidir.

Saber se colocar de forma diplomaticamente assertiva será fundamental. Entrando em acordo com a pessoa parceira, vocês poderão se unir para obter conquistas pessoais, profissionais e conjugais realmente valiosas.

E se ainda não formalizou o laço com quem se relaciona, eis um mês muito favorável para isso ocorrer.

ANO PESSOAL 9 – TRIMESTRE PESSOAL 9 – MÊS PESSOAL 3

SOLTEIROS

Neste mês, o desejo de curtir uma vida romântica intensa estará forte. Porque tanto o 3 (de seu Mês Pessoal) quanto o 9 (de seu Ano e Trimestre Pessoais) estão associados ao romantismo.

E isso pode representar desde encontrar alguém com quem tenha um forte envolvimento e estabelecer um vínculo com essa pessoa, até viver vários casos de amor, transas e encontros rápidos, mas marcantes.

Porque tem uma faceta do 3 e do 9 que ama simplesmente desfrutar o prazer ao máximo, mas sem um comprometimento efetivo.

COMPROMETIDOS

Fundamental neste mês você ter convivência mais romântica com seu par. Jantar, viagem, curtir clube, praia, show, enfim, ter uma intensa vida prazerosa, inclusive sexualmente, ao lado da pessoa amada.

Se ela não tiver com esse pique nem essa sociabilidade, que pelo menos lhe dê a liberdade de você sair com amigos para dançar, conversar, enfim, se divertir ao lado das pessoas.

Março é para expressar seus sentimentos por meio de bilhetes, presentes e gestos românticos.

E, claro, também receber tudo isso da pessoa amada, principalmente porque seu desejo de ser constantemente o centro das atenções, do olhar e do desejo da pessoa parceira.

