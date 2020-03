6 verdades sobre a vida sexual dos capricornianos

Não se deixe enganar pela sua personalidade sempre prática e séria: o capricorniano adora se divertir e uma das suas formas favoritas de “aproveitar a vida” é entre quatro paredes.

Ele pode não ser o signo mais sedutor e romântico, mas surpreende aqueles que o levam para a cama.

Confira seis verdades reveladoras sobre a vida sexual do capricorniano:

1. Esteja preparado para ver uma transformação

Este signo pode virar outra pessoa na hora “H”. Aquele ar de equilíbrio e seriedade desaparece, dando lugar a uma mente aberta que se entrega de verdade ao momento. Gostam de experimentar coisas novas e se aventurar.

2. Vai com calma

Os capricornianos são cautelosos porque precisam de parceiros que passem confiança. Não costumam apostar em joguinhos, mas também não é tão fácil assim levá-los para a cama.

Eles podem demorar um pouco – especialmente as mulheres capricornianas – mas uma vez que se entregam possuem uma energia sexual intensa e incrível.

3. Se excitam facilmente

Quando existe confiança e sentimento, o capricorniano não precisa de grandes demonstrações de sensualidade ou romantismo para se animar.

4. Gostam de dominar

Querem estar no comando porque são lideres naturais e sabem que fazer as coisas do seu jeito dá certo. Ainda assim, adoram quando o parceiro toma as rédeas.

5. São sinceros

Os capricornianos não têm medo de falar sobre o que gostam ou não gostam. Eles também podem dar uma nota muito sincera para o desempenho do parceiro.

6. Precisam de estímulo intelectual

O capricorniano gosta de ser estimulado intelectualmente. Isso acontece porque, para ele, sexo e sentimento funcionam juntos. Portanto, sempre busca conexões e coisas em comum com as pessoas que se relaciona.