WhatsApp recebe nova versão beta e revela próximo recurso para os usuários

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou recentemente uma nova versão beta para o sistema operacional Android.

Como revelado pelo site especializado WABetaInfo, o update do app revelou um próximo recurso para os usuários.

Nesta versão beta, foram liberadas referências ocultas sobre um novo design oculto no aplicativo, para o recurso de ‘convite via link’ de um grupo de WhatsApp.

Como previsto, depois de tocar no QR Code, o WhatsApp apresentará a nova aérea redesenhada. O usuário também poderá revogar o código facilmente.

No entanto, a plataforma trabalha em algumas melhorias. O recurso ainda não tem data de lançamento para o sistema do Google.

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.71: what's new?

WhatsApp is working to improve and redesign the QR Code section for sharing Group Invite Links.https://t.co/KV33mKGzxC

NOTE: This feature is under development and it'll be available in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 4, 2020