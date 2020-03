Previsões do Tarot para Março: Arcano A Morte

Março chega na sintonia do arcano XIII, A Morte. Por isso, as previsões do Tarot para este mês indicam processo de limpeza e reestruturação geral, tanto no nível social e coletivo, como no pessoal, que se estende por outros 30 dias além de março.

Esse período total de 60 dias deve ser observado com atenção por ser, em potencial, um momento importante para todos nós. As situações que viveremos nesse tempo serão orientadas pela perda, desapego, ruptura com o passado, reformulação da vida e do modo de ser e estar.

O zerar tudo para que, mais a frente, possamos iniciar uma nova fase, libertos de condicionamentos do passado, que nos trará a possibilidade de reconstruirmos nossas vidas livres de amarras.

Em fevereiro, a mudança veio de fora para dentro nas situações transformadoras externas representadas pelo raio que atinge A Torre.

Agora, temos uma mudança interna representada pelo esqueleto, que sustenta o corpo, segurando a foice. O agente desencadeador da mudança, somos nós mesmos.

Os significados do Arcano A Morte

Repare que na imagem do arcano A Morte o esqueleto corta cabeças, pés e mãos que simbolicamente representam mudar a forma de ver o mundo (cabeças), mudar a direção que seguimos (pés) e a forma como agimos (mãos).

As previsões do tarot trazer uma carta dinâmica, que combina reflexão e tomada de consciência com ação imediata. A morte não se opõe à vida, elas se complementam, são faces da mesma moeda.

Se não houvesse morte, nada se renovaria, e nós não estaríamos aqui. Portanto, por mais que o apego e o instinto de preservação possam tornar o processo de perda e mudança doloroso, ele é necessário para renovação.

Sem morte não há vida.

A Morte e as previsões do Tarot para Março

Numa perspectiva mais ampla, o mês de março pode trazer grandes desafios à sociedade que se vê confrontada com a necessidade de reeducação e mudança de comportamentos.

Há riscos de cortes, limitações e crises em várias áreas, em especial, na saúde pública, na natureza, na economia e na política. Eventos repentinos e impactantes podem gerar uma resposta da mesma intensidade da população.

A tendência é de mobilizações, reivindicações e fazer acontecer a transformações sociais e políticas necessárias.

Na imagem da carta, podemos ver dois tipos de cabeças cortadas, um sem e outra com coroa. Lembrando que independentemente da posição que se ocupe, ricos ou pobres, pretos ou brancos, homens ou mulheres, somos todos humanos e, por isso, nada é eterno.

Então, a cabeça com coroa pode simbolizar a queda ou o princípio da queda de quem está por cima, no poder, como personalidades social e midiaticamente importantes que ocupam cargos elevados como grandes empresários, artistas, políticos e governantes.

Uma mudança radical do mundo se avizinha, que nos permitirá criar uma nova e melhor realidade.

Mês para enxugar despesas

No campo pessoal, temos algumas dicas bacanas para aproveitar o melhor dessa energia transformadora.

É momento de cortar supérfluos, enxugar as despesas, evitando gastos ao máximo.

Se der, procure investir numa reserva ou, se já tiver, aumentá-la. Faz-se necessário uma revisão de como você administra e faz a gestão das suas finanças.

Evite grandes investimentos.

Como o tom do arcano XIII é a mudança libertadora, é favorável saldar dívidas e mudar de emprego ou carreira.

A Morte e o Amor em Março

As relações pessoais sentem o fio da lâmina da foice da morte que remove o que não serve mais, cortando com amizades e relacionamentos que já se esvaziaram e não fazem mais sentido e os que são nocivos.

Podemos entender isso como quando cuidamos do nosso jardim, removendo galhos e folhas secas das plantas, ervas daninhas e lixo.

Doa a quem doer, é hora de encarar a realidade, separar o joio do trigo e libertar-se.

Março é bom para Detox

Se tem algo que o arcano XIII representa, é o famoso detox. Tirar as toxinas do corpo e da mente, limpar-se! Esse processo de limpeza descrito pela carta A Morte exige corte de maus hábitos e mudança de vida e de rotina.

Às vezes, estamos tão no automático que não percebemos o quanto estamos nos molestando. Sair do ócio é fundamental.

Procure praticar esportes, fazer caminhadas, evitar ficar sem se movimentar.

Caso tenha uma vida muito agitada e faça várias atividades, pense em reduzir esse ritmo e essa intensidade.

Se for fazer alguma cirurgia, esse é um ótimo momento, desde que todos os cuidados tenham sido tomados.

As mudanças no corpo, como emagrecer, engordar, aumentar os músculos, estão bem favorecidas.

Se você já vem investindo nelas sem sentir grandes avanços, provavelmente agora, conseguirá resultados concretos. Apesar da dor ser inevitável em alguns momentos, essa é uma fase libertadora.

Aproveite o melhor dessa energia, praticando o desapego e buscando uma nova forma de ver o mundo e de agir nele. Olhe para frente com otimismo e permita-se se reinventar.

Alexsander Lepletier

Alexsander Lepletier é formado em jornalismo e ativista de direitos humanos. Iniciou sua carreira de cartomante e tarólogo, em Portugal. Em Portugal, realiza anualmente o Encontro Internacional de Cartomancia. Atualmente, reside na cidade do Rio de Janeiro onde dá cursos e consultas online.

[email protected]