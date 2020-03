O que você deve saber sobre os sucos para emagrecer

Beber sucos para perder peso se tornou popular entre as pessoas dedicadas a uma vida saudável, afinal, é uma maneira fácil de obter os nutrientes necessários. Graças a isso, a tendência da dieta do suco se tornou popular — mas a sua eficácia é controversa.

Os sucos ajudam a perder peso?

Algumas pessoas usam os sucos como um método de desintoxicação do corpo. No entanto, não existem estudos científicos que mostram que a substituição de alimentos sólidos por sucos limpa o corpo.

O portal especializado em saúde Healthline observa que existem vários tipos de dietas de suco disponíveis. O tipo mais comum é um suco rápido, no qual as pessoas substituem as suas refeições por frutas e vegetais batidos.

O objetivo é perder peso, abstendo-se de alimentos sólidos e ingerindo uma quantidade significativa de nutrientes. Em geral, as dietas são muito baixas em calorias.

Algumas pessoas tomam suco por apenas alguns dias, enquanto outras fazem isso por semanas a fio. Infelizmente, a eficácia das dietas com sucos não é bem estudada, mas muitas pessoas afirmam que produzem rápida perda de peso.

Fonte: Nueva Mujer