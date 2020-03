Nova atualização do WhatsApp deve garantir mais privacidade para os usuários

Uma nova atualização do aplicativo de mensagens WhatsApp deve garantir mais privacidade para os usuários da plataforma

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o app trabalha no recurso Protect Backup, ainda em desenvolvimento.

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.66: what's new?

New important feature under development: encrypt backup on Google Drive! Finally!https://t.co/qCZCurCxN8

NOTE: This feature will be available in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 2, 2020