Experimente o game Rainbow Six Siege grátis até 8 de março no fim de semana de teste

Jogadores podem experimentar o game Tom Clancy's Rainbow Six Siege grátis até 8 de março no fim de semana de teste.

A novidade foi revelada pela Epic Games Store nesta quinta-feira (5). No blog oficial, foram divulgados detalhes da ação especial.

“Salve seu progresso quando comprar o jogo com até 69% de desconto durante a Promoção da Editora Ubisoft”, explicou.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

“Crie seu esquadrão e prepare-se para uma ação explosiva em JxJ 5v5. Tom Clancy's Rainbow Six Siege apresenta uma lista enorme de agentes especializados, cada um com dispositivos revolucionários que ajudarão a levar sua equipe à vitória”, revela a descrição do game.

“Enfrente combates intensos de curta distância, planejamento tático em equipe e uma dinâmica explosiva do começo ao fim”.

“Experimente novas estratégias e táticas à medida que o Rainbow Six Siege evolui ao longo do tempo. Altere as regras do Siege a cada atualização, que inclui novos operadores, armas, dispositivos e mapas”, finaliza.

Com informações da Epic Games Store

