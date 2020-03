Tecnologia: Antes das vendas oficiais, Samsung exibe novo smartphone Galaxy Z Flip em lojas pelo Brasil

O novo Galaxy Z Flip, segundo smartphone com tela dobrável lançado pela fabricante Samsung, estará à venda no Brasil a partir da próxima quarta-feira (11).

Entretanto, o público interessado em conferir de perto como é este novo dispositivo já pode encontrá-lo em exibição em algumas lojas da marca no País, em ação que se estende até a próxima terça-feira (10), de acordo com informações divulgadas pela empresa.

Ao todo, o smartphone será exibido em 20 lojas, divididas em nove cidades e oito estados. Em São Paulo, o Galaxy Z Flip já está exposto nos shoppings Eldorado, MorumbiShopping, Bourbon, Anália Franco, Center Norte e Pátio Higienópolis, enquanto Pátio Paulista e Ibirapuera receberão o smartphone nos próximos dias.

Mercado brasileiro

As vendas do Galaxy Z Flip no Brasil terão início nas lojas físicas e online. O smartphone chega ao País com preço sugerido de R$ 8.999,00, em versões ultravioleta e preto.

Com informações da Samsung

