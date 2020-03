Rosalind P. Walter, mulher que inspirou o pôster de 'We can do it', morre aos 95 anos

Rosalind P. Walter, uma das mulheres que se acredita ter inspirado Rosie the Riveter, uma personagem que estrela o icônico cartaz 'We Can Do It', morreu aos 95 anos.

Aos 19 anos, Rosalind P. Walter, de Nova York, foi uma das muitas mulheres a trabalhar, durante a Segunda Guerra Mundial, em uma linha de montagem dos caças da Corsair em Connecticut.

Ela e mulheres como ela se tornaram a inspiração para a música de 1942 'Rosie the Riveter' e o subsequente 'We Can Do It!', cartaz produzido por J. Howard Miller.

Segundo o New York Times, Rosalind, cujos amigos realmente a chamavam de Roz, nasceu em 24 de junho de 1924 e cresceu privilegiada em Long Island, Nova York. Ele participou da Ethel Walker de alta classe em Simsbury, Connecticut, informou o Daily Mail.

Quando o esforço da Segunda Guerra Mundial exigiu que as mulheres assumissem os cargos anteriormente ocupados por homens, Rosalind, 19 anos, foi trabalhar no turno da noite em aviões de combate na fábrica da Vought Aircraft Company em Connecticut .

Após a guerra, Rosalind trabalhou como auxiliar de enfermagem no Hospital Bellevue, em Manhattan. Casou-se com Henry S. Thompson, tenente da Reserva Naval, e teve um filho chamado Henry. Fonte: Nueva Mujer.